В России решили провести «референдум» по пенсионному возрасту 12 8.08.2018, 14:20

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ЦИК РФ одобрил три вопроса.

Центризбирком РФ на заседании 8 августа разрешил провести референдум по пенсионной реформе в России (впервые за 25 лет) и признал, что три вопроса о повышении пенсионного возраста, которые инициативные группы уже предложили вынести на голосование, соответствуют законодательству, а именно требованиям закона "О референдуме", сообщает currenttime.tv.

"Центральная избирательная комиссия Российской Федерации считает, что наши граждане имеют конституционное право высказать свою позицию о том, какой должна быть пенсионная система в стране", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова по итогам заседания.

Вопрос, предложенный инициативной группой кандидата в мэры Москвы от "Справедливой России" Ильи Свиридова, был сформулирован так: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?".

"На наш взгляд, вопрос не содержит каких-либо множественных толкований, содержит достаточную конкретику и не противоречит требованиям статьи 6 федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации", – сообщила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

Вопрос Алтайской краевой региональной подгруппой инициативной группы от партии КПРФ был сформулирован так: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?". ЦИК также признал его законным.

Третий вопрос был сформулирован инициативной группой Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями из Московской области. Он звучал так: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?"

ЦИК одобрил вопросы для референдума в России впервые за последние 25 лет. Но провести его будет непросто. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова объяснила, что если ЦИК принял решение о законности вопроса и о том, что его можно вынести на референдум, авторам идеи необходимо будет создать инициативные подгруппы проведения референдума в не менее чем в 42 регионах России, а затем собрать подписи в поддержку референдума. Та группа, которая первой проведет собрания подгрупп в нужном числе регионов, соберет подписи и пройдет регистрацию, получит возможность провести референдум. Сколько времени это займет – Памфилова не уточнила.

Сейчас возраст выхода на пенсию в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В июне 2018 года правительство предложило повысить пенсионный возраст в России до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). Хотя правительства многих регионов и правящая партия поддержали эту идею, а Госдума уже приняла закон в первом чтении, во многих городах России начались акции протеста против повышения возраста выхода на пенсию.