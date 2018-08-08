Президент Латвии: Россия может использовать инцидент с ракетой в Эстонии

Президент Латвии: Россия может использовать инцидент с ракетой в Эстонии8
- 8.08.2018, 14:38
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Действия РФ могут быть направлены против НАТО.
Россия может использовать инцидент с ошибочным запуском ракеты самолетом НАТО в Эстонии для того, чтобы поднять шум в СМИ, утверждая, что размещение войск Североатлантического альянса у границ РФ представляет угрозу.
Об этом заявил президент Латвии Раймонд Вейонис, передает Delfi.
"Людям нужно быть очень ответственными, особенно если они используют военную технику", - сказал он, пояснив причину инцидента человеческим фактором.
Эстония не обращалась к Латвии с просьбой о помощи в поисках ракеты.
Глава Военно-воздушных сил Эстонии Рийво Валге заявил, что местонахождение ракеты неизвестно, но поиски продолжаются. По его словам, при столкновении с землей ракета взорвалась, но быть полностью уверенными в этом нельзя.
Расследование инцидента начали военно-воздушные силы Эстонии, Испания, а также НАТО.