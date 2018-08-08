Видео о самых необычных художниках покорило Сеть 8.08.2018, 14:54

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Скульптура Ли Хунбо

Ролик собрал миллион просмотров за сутки.

В Сети появилась подборка видео о самых необычных творческих людях планеты. Ролик появился на YouTube-канале сообщества Мастерская Настроения, сообщает korrespondent.net.

За сутки видео набрало практически 900 тысяч просмотров. В нем рассказывается о Мигеле Эндаре, который создает картины из миллионов точек. Художник пользуется обычными чернилами. Работает мужчина от 6 до 8 часов в день. За 210 часов художник создал портрет своего отца из трех миллионов точек.

Аргентинец Лиандре Гранада пользуется еще более необычными инструментами. Мужчина заливает краску себе в глаза и брезгает ее на холст.

Также в ролике рассказывают о китайском скульпторе и художнике Ли Хунбо. Он создает свои шедевры, склеивая между собой тысячи листов тончайшей бумаги. Пока к скульптуре никто не притрагивается, невозможно даже догадаться из чего и как она создана.