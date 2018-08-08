В Беларуси нашли три кластера «тунеядцев» 7 8.08.2018, 14:59

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Как выглядит география страны в свете декретов №3 и №1.

Больше всего не занятых в экономике белорусов, в простонародье называемых тунеядцами, в бедных или приграничных регионах страны, пишет «Белорусы и рынок».

Граждан, не занятых в экономике и подпадающих под действие декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», посчитали в рамках исследования «Оценка численности трудоспособного населения, не занятого в экономике, и экономическое развитие регионов Беларуси за 2007—2015 годы». Как следует из темы исследования, незанятых не только подсчитали, но и проследили связь между их концентрацией и экономическим развитием того или иного региона Беларуси.

Расчеты показали, что в 2015 году в экономике не было занято около 266 тыс. человек (против 286 тыс. в 2007-м). Больше всего таковых было в Гомельской, Могилевской, Витебской и Брестской областях, меньше всего — в Минске, Минской и Гродненской областях.

Кроме того, были выявлены три районных кластера с высокой интенсивностью распределения численности трудоспособного населения, не занятого в экономике, на тысячу жителей: южный кластер, включающий приграничные с Украиной районы Брестской и Гомельской областей; восточный кластер, состоящий из районов Могилевской и Гомельской областей, расположенных по большей части у восточной границы Беларуси; северный кластер, сформированный из центральных районов Витебской области и районов у границ с Россией, Латвией и Литвой.

Исследование показало, что в этих районах более низкий по сравнению с благополучными регионами уровень потребления на душу населения. Это связано с более низкой оплатой труда и более высоким уровнем бедности на территориях, формирующих данные кластеры. В частности, в 2009—2015 годах именно в Могилевской, Гомельской и Брестской областях наблюдался самый высокий уровень бедности, а в районах Витебской области — самая низкая средняя заработная плата.

Относительно низкий уровень экономического развития в выявленных кластерах и отсутствие визового барьера являются условиями для формирования скрытой экономики в этих регионах, в первую очередь в районах, граничащих с Украиной и Россией. Там наблюдается значительное количество незарегистрированных предпринимателей и развивается приграничная торговля так называемых челноков.

Кроме того, в этих районах растет трудовая эмиграция, что негативно отражается как на экономическом потенциале отстающих территорий, так и на перспективах регионального экономического развития Беларуси. Местное население уезжает в первую очередь в Россию.

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что наличие в стране трудоспособного населения, не занятого в экономике, является по большей части экономическим феноменом, связанным с уровнем развития определенного региона, района или города Беларуси. Ключевыми факторами, которые определяют динамику численности трудоспособных граждан, не занятых в экономике, являются уровень благосостояния населения региона в целом и уровень оплаты труда в регионе в частности, а также уровень оплаты труда и возможности нелегально заработать в сопредельных странах. Данные факторы обуславливают рост миграции внутри страны (переезд в более богатые районы) и урбанизацию, а также «командировки» за рубеж в поисках лучшей жизни (рост скрытой приграничной экономики) и эмиграцию.