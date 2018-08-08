Фланелевый «переворот» Владислав Гирман, «Деловая столица»

8.08.2018, 15:10

2,516

Фото: EPA/UPG

Что на самом деле произошло в Венесуэле?

В минувшую субботу венесуэльские власти праздновали 81-ю годовщину Боливарианской национальной гвардии. В условиях, мягко говоря, оскудения казны и стремительно пикирующей инфляции, на мероприятие в Каракасе средства нашлись. Оно проходило с помпой: бойцы выстроились на проспекте Боливара, Николас Мадуро в орденах с серьезным выражением лица говорил о вызовах, экономике и т.п. И примерно в 17:30 по местному времени прервал свое выступление, подняв глаза в небо, когда послышался небольшой взрыв. На лицах президента Венесуэлы и сторонников читалось легкое замешательство.

Как оказалось, взорвался беспилотник, летевший к платформе, на которой сгрудилось политическое и военное руководство страны. Еще один дрон рухнул впритык к жилому дому. Согласно официальной информации, пострадали семь военных. Сам Мадуро не пострадал и был оперативно закрыт пуленепробиваемыми щитами. Трансляцию события, естественно, прервали, но и имеющийся в распоряжении видеоряд вынуждает задаться вопросом об организации и целях этого "покушения".

Caracas News 24 выложил в Twitter момент взрыва первого дрона - того, который направлялся к трибуне. Направлялся, стоит заметить, как-то чересчур неспешно. При просмотре даже возникает впечатление, что он застыл в одной точке на время, чтобы его было удобнее и безопаснее подорвать. Далее взглянем на кадры, опубликованные AP и оператором Telemundo. Так, на ролике Telemundo видно, что дрон долетел до здания и как-то неловко рухнул на некий карниз, где уже, судя по всему, и взорвался. А видео AP показывает (с 30-й секунды) это же здание, но уже после взрыва, оставившего черный след копоти на три этажа. При этом из нижнего зарешеченного окна идет дым. Можно предположить, что либо после взрыва дрона в помещение залетели горящие обломки и вызвали возгорание, либо беспилотник "хлопнул" в запланированном месте, но неубедительно и потому для создания нужного визуального эффекта пришлось кому-нибудь из организаторов поджечь матрац самостоятельно.

VIDEO: Alleged footage of a drone exploding in mid air during yesterday's assassination attempt against Venezuelan President Maduro. - @CaracasNews24pic.twitter.com/UDLQehJucE — Conflict News (@Conflicts) 5 августа 2018 г.

El camarógrafo de Telemundo @csaavedrareport captó el momento en que el segundo dron cae en Residencias Don Eduardo. Por razones de exclusividad, no puedo compartirlo en su totalidad pic.twitter.com/SLi1LaMzw2 — Adriana Núñez Rabascall (@Adriananunezr) 5 августа 2018 г.

На кого повесили всех собак

Мадуро ожидаемо достал из кармана привычных для венесуэльцев барабашек - оппозицию, Колумбию и США. "Все указывает на правых, на венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми, и имя Хуана Мануэля Сантоса стоит за этим покушением", - сказал Мадуро, также намекнув на шаловливые ручки коварного Вашингтона и призвав президента США Дональда Трампа обратить внимание на инцидент.

В Боготе оперативно опровергли обвинения венесуэльского лидера. Колумбийское внешнеполитическое ведомство назвало "абсурдными" и "лишенными оснований" заявления о причастности к нападению президента Колумбии. В МИД не забыли указать на тот факт, что рука Боготы Мадуро мерещиться постоянно. Что же до руки Вашингтона, то госсекретарь Майк Помпео сказал, что в Штатах знают не больше журналистов, а советник Трампа Джон Болтон ранее заверил, что никакого отношения к инциденту США не имеют. При этом допустил, что именно режим Мадуро мог срежиссировать и учинить "покушение".

Задержания

Министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес первым сообщил о задержании подозреваемых в покушении на президента, который впоследствии также подтвердил слова своего министра, не называя имен. Их в Twitter до заявления Мадуро со ссылкой на свои источники назвал журналист-фрилансер Роман Камачо. По его сведениям, в штате Баринас в воскресенье повязали двоих подозреваемых - Брайана Хесуса Оропесу Руиса (прозвище "Поэт") и Янни Фабиану Пернию Коронель ("Мария"). Они направлялись в граничащий с Колумбией штат Тачира. Их доставили в Боливарианскую службу национальной разведки (SEBIN). Днем ранее, пишет Камачо, в районе проспекта Боливара задержали еще четверых молодых людей.

Также Региональные стратегические силы обороны "Лос Андес" (Región Estratégica de Defensa Integral, REDI), действующие на территории трех штатов - Тачиры, Мериды и Трухильо, опубликовали фотографии семи подозреваемых. Согласно объявлению о розыске, юный Руис ("Поэт") - оператор дрона, роль "Марии" не указана. Но утверждается, что Грегорио Хосе Ягуас Монхес ("Латино") и Йильбер Альберто Эскалон Торреальба ("Пастор") - "подрывники". В списке также еще присутствуют Енриберт Эммануэль Ривас Вивас ("Морфео"), Хосе Мигель Эстрада Гонсалес ("Самурито"), Альберто Хосе Брачо Роскес ("Порто"). Всех их объединяет одно - все очень молоды. В таких еще не угасло пламя надежды и стремление изменить что-то к лучшему, или поверить в то, что кто-то из мудрых и красноречивых "стариков" очень этого хочет.

Ответственность же за нападение взяла на себя группа "Национальное движение "Фланелевые солдаты" (Movimiento Nacional Soldados de Franelas). В Twitter группы сообщается, что они пытались с помощью начиненных C4 дронов ликвидировать Николаса Мадуро, но их постигла неудача - снайперы опередили. "Солдаты" пригрозили, что выполнят обещание. Это, мол, лишь вопрос времени.

Но что это за "Фланелевые солдаты" такие? В описании аккаунта говорится: "Национальное движение "Фланелевые солдаты". Мы скрываем наши лица, чтобы получить известность и бороться против режима, нас угнетающего". В других сообщениях группа писала, что они являются "военными и гражданскими патриотами и верны народу Венесуэлы, которые стремятся спасти демократию страны, страдающей от диктатуры". В других твитах руководство страны и его карманных вояк они регулярно называют террористами, обещая кровавое возмездие. Самого же Мадуро сравнивают с Муаммаром Каддафи и сулят венесуэльскому президенту судьбу ливийского правителя.

"Фланелевые солдаты", нельзя сказать, что на слуху. Однако и появились не вчера. По крайней мере старт активности данного аккаунта в сети датируется 2014 годом. А за непосредственным объединением стоит бывший полицейский Оскар Перес, объявивший в середине 2017 года войну режиму Мадуро. Сам Перес вроде как погиб, попав в засаду военных. По крайней мере 15 января об этом в интервью CNN Espanol рассказал его соратник по имени Грегорио. Правда это или нет - достоверно неизвестно. Хотя можно предположить, что мнимая смерть лидера в целом могла сослужить хорошую службу дальнейшей демонизации всей группы в глазах населения и сторонников Мадуро. Мол, хватит собачиться уже, у нас есть внешние враги, которые кормят внутренних врагов, готовых лить реки крови. Причем внутренний враг вполне мог быть вскормлен непосредственно мадуровцами.

Кстати, "Фланелевые солдаты" окрестили субботний инцидент "Операцией "Феникс". Достаточно пафосно, но на "Феникса" никак не тянет. Возродиться из пепла никому не удалось. Скорее, если за веревочки дергали из кабинета Мадуро, то в этот самый пепел удастся поглубже зарыться. "Покушение" само по себе было весьма "безопасным". Если посмотреть вышеприведенные ролики, то заметно, что не все на параде сразу осознали, что вообще что-то произошло. Бойцы начали разбегаться лишь после продолжительной заминки, да и Мадуро выглядел в недостаточной мере напуганным. А ведь он видел красочный взрыв в небе.

Версии

Итак. За попыткой покушения на самом деле могла стоять группа молодых энтузиастов с малым опытом в таких делах, но уж больно пахнет халтурой из-за полетов дронов. Либо кукловодом, т.е. фактически заказчиком, мог быть либо бизнесмен, потерявший свое дело и состояние из-за недалекой политики левого руководства страны; либо какой-нибудь коррупционер из Petróleos de Venezuela (PDVSA), которого не спасли от суда, хоть и обещали. Или же кто-нибудь из приближенных к Мадуро, некая группа раскольников, решивших, что уже баста: пора Николаса убирать и начинать молить о прощении у США, ведь китайские и российские кредиты не спасли. В любом случае это были не простые смертные, потому как простые смертные пытаются выжить и дрон им не по карману. Ба, на деньги, которые ушли бы даже на самый дешевый дрон (а судя по видео, это не он), можно было бы шиковать месяц-два-три в зависимости от запросов и возможностей того, что выглядит как рынок услуг и товаров.

Однако как не крути более всего от покушения выигрывает сам президент Венесуэлы, которой не так давно МВФ напророчил фантастический уровень инфляции в миллион процентов. Плана по выходу из кризиса у Мадуро нет и не предвидится. Самостоятельно венесуэльскому правительству уже не справиться, и тут два выхода - или окончательно сдать в аренду страну Москве и Пекину; или слать челобитные в Вашингтон. Второй вариант означает переформатирование всей власти в обмен на помощь. На это Мадуро и Ко пойти не могут и пытаются удержаться на плаву, надеясь на российско-китайский авось. Чтобы оставаться у власти, президенту кровь из носу нужно сохранить тандем с военным аппаратом, дабы держать население в ежовых рукавицах и оправдать дальнейшие репрессии в отношении оппозиции и СМИ. Парад в Каракасе был демонстрацией единства власти с военными, а семь пострадавших военных - наталкивают на мысль о вероятной манипуляции с целью упредить трансформацию недовольства, наличествующего среди военных, особенно среди рядовых, чей паек не позволяет уберечь семью от тягот экономического кризиса; от мыслей о военном перевороте на стороне населения.

Только вот вопрос: А что будет и с режимом Мадуро, и со всем государством, если кредиторы будут недостаточно щедры?

Владислав Гирман, «Деловая столица»