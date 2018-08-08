Валерий Карбалевич: Власти испугались, что утратили контроль в информационном пространстве 9 8.08.2018, 15:16

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Валерий Карбалевич

Первой панической реакцией была блокировка «Хартии-97».

Политический обозреватель Валерий Карбалевич прокомментировал обыски в редакциях tut.by и БелаПАН и последовавшие за этим аресты журналистов.

«На мой взгляд, независимо от реальных формальных оснований, нынешние действия правоохранительных органов - это жест политический, - пишет Валерий Карбалаевич в своей авторской колонке на «Радыё Свабода». - С начала года власти не скрывают своей обеспокоенности тем, что они потеряли контроль над белорусским информационным пространством. Поэтому делают лихорадочные меры, чтобы эту неприятную ситуацию поменять. Зимой Лукашенко изменил трех редакторов главных государственных медиа. Заблокировали «Хартию». Приняли новый, более жесткий закон о СМИ. Начали преследование гендиректора информационного агентства БелаПАН Алеся Липая. Генеральный прокурор Беларуси Александр Канюк анонсировал введение ответственности за ложную информацию в интернете.

И вот новый решительный репрессивный шаг против главных независимых информационных ресурсов. Поэтому негативная реакция общество не сильно волнует власти. Наоборот, пусть боятся. Нужно, чтобы не только независимые СМИ, но и комментаторы в социальных сетях немного угомонились, «схавались ў бульбу», включили самоцензуру.

А то, что основанием для преследования стало якобы экономическое преступление, то это сегодня тренд. Геннадий Федынич и Игоря Комлик также судят не за профсоюзную деятельность, а якобы за неуплату налогов. Упаси боже, никакой политики, только экономические преступления. Интересно, много ли людей в это верят?»