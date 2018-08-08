Какие премьеры августа стоят вашего внимания 8.08.2018, 15:47

Интересная подборка лучших новинок месяца.

Премьеры в августе будут менять друг друга с такой скоростью, что многие уже отменили все планы на август. Ведь нужно же когда-то и в кино ходить. Ищи в подборке интересную премьеру и быстрее показывай трейлер друзьям, пишет hochu.ua.

Шпион, который меня кинул

Две тридцатилетние подруги из Лос-Анджелеса оказываются в самом центре международного заговора. Одри (Мила Кунис) и Морган (Кейт Маккиннон) могут попробовать себя в роли агентов 007, спасти мир и увидеть Европу. Главная мужская роль досталась сексуальному Сэм Хьюэну. Главный вопрос: увидим ли мы химию Сэма и Милы на экранах?

Осторожно: если ты мнишь себя великим кинокритиком, не стоит ожидать от фильма слишком многого. Помни — "Шпион, который меня кинул" комедийный фильм о том, как мир спасают почти домохозяйки.

Патрик

Сара — молоденькая неудачница, у которой все валится из рук. Мало того, что девушке нужно налаживать свою жизнь, она еще и присматривает за милым мопсом. Но милым он кажется всем, кроме хозяйки. Она терпит маленького пакостника и много страдает от его выходок.

Опасное задание

Дэниэл Рэдклифф уже давно не мальчик из "Гарри Поттера", хотя ролей громче "Мальчика который выжил" мы пока не заметили.

На этот раз "уже не Поттер" предстанет перед зрителем в роли пилота по имени Шон. Ему нужно переправить партию кокаина через американско-мексиканскую границу на маленьком самолете. На маленьком падающем самолете.

Мектуб, моя любовь

"Гимн свободе и безрассудству, молодости и любви!" — именно такой слоган выбрали режиссеры фильма. Интригует трейлер, но пугает продолжительность картины. Целых три часа нам будут рассказывать историю начинающего сценариста Амина, который приезжает на побережье Лионского залива на лето.

Тут он знакомится с очаровательной девушкой, с которой начинает бурный роман. Его карьера тоже зависит от девушки, но от другой. Что будет делать Амин? Как выберет?