Экс-начальник полиции Венесуэлы рассказал, что помог организовать атаку на Мадуро 8.08.2018, 15:58

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Сальваторе Луккезе заявил, что «вооруженная борьба будет продолжаться».

Бывший начальник муниципальной полиции Венесуэлы Сальваторе Луккезе заявил, что помог организовать атаку дронов на президента страны Николаса Мадуро, сообщает "Новое время".

В интервью Reuters он рассказал, что действовал совместно с движением антиправительственных активистов, которое известно в Венесуэле под названием Сопротивление.

Луккезе не стал раскрывать свою конкретную роль в операции и называть других участников.

По его словам, атака дронов во время митинга - это часть серии вооруженных атак на Мадуро.

"У нас была конкретная цель, и в тот момент у нас не получилось реализовать ее на все 100%. Вооруженная борьба будет продолжаться", - сказал он.

Агентство уточняет, что не смогло подтвердить у других источников слова Луккезе о его помощи в организации атаки во время митинга. Министерство информации Венесуэлы отказалось от комментариев.

Напомним, попытка покушения на Мадуро произошла 5 августа, на церемонии празднования 81-й годовщины создания Боливарианской национальной гвардии. По словам министра связи Венесуэлы Хорхе Родригеса, в президентской ложе взорвались несколько беспилотников, начиненных взрывчаткой. В итоге ранения получили семь военных. Сам Мадуро не пострадал.

Ответственность за покушение на Мадуро взяла на себя ранее неизвестная группировка под названием Фланелевые солдаты (Soldados de Franela). В Twitter они отметили, что два беспилотника, нагруженные взрывчатым веществом C-4, должны были попасть в президентскую ложу, однако "дроны были сбиты снайперами почетного караула".

Сам Мадуро заявлял, что за покушением на него стоит оппозиционный лидер Хулио Борхес, проживающий в Колумбии.

По его словам, группе исполнителей покушения на него предлагали $50 миллионов и выезд в США.