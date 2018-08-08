Отговорка, отмазка, вранье! 5 Светлана Калинина

8.08.2018, 16:06

2,950

Светлана Калинина

Невозможно не видеть, что идет целенаправленная зачистка белорусского информационного поля.

Тема дня — защита БелТА от тех, кто новости агентства не покупает. Но если вы спросите меня, то, по моему мнению, надо как раз разобраться c теми, кто легально их покупает.

Потому что, как выяснилось, новости через 15 минут появляются на сайте в абсолютно открытом доступе. И чтобы платить за этот люфт в 15 минут по одним данным — 200 долларов в месяц, по другим — 300, надо куда-то очень торопиться. Куда и кто у нас так торопится?

Если это частные компании и диппредставительства, то пусть. Они могут свои деньги хоть в виде бумажных самолетиков из окон собственных офисов запускать. Но когда это белорусские государственные СМИ, то я попрошу проверить, за что они платят.

Районки выходят раз-два в неделю. Далеко не у всех сайты обновляются ежедневно, не говоря уже о том, чтобы каждый час. Сайты некоторых райисполкомов не обновляются неделями и месяцами. Так зачем они платят за новости с опережением в 15 минут, если их даже пристроить некуда?

Помните, как по программе модернизации деревообработки закупили технологические линии, которые по размерам не входили в имеющиеся помещения? Вот тут происходит приблизительно то же. Тогда за что платят? Зачем? Почему не берут эти новости абсолютно бесплатно? В конце концов, кто позволил транжирить деньги?

А ведь, между прочим, у нас 118 районов. Значит, в месяц они перечисляют БелТА 25−35 тысяч долларов. Соответственно в год — 300−420 тысяч долларов казенных денег. А если добавить областные газеты, городские в областных центрах да еще всякие местные теле- и радиостанции, которые вещают пару часов в день (то есть тоже не ориентированы на космические скорости в сообщениях о ходе уборочной и посевной), то набежит где-нибудь пол-лимона долларов «неэкономно израсходованных государственных средств» в год. А ведь такая практика существует не один год.

Если мои подсчеты хотя бы приблизительно верны, то вот тут действительно может быть ущерб, с которым следует разбираться. А вот дело против TUT.by и БелаПАН как раз наоборот никакого отношения к деньгам и экономике БелТА не имеет. Даже если редакторы независимых СМИ действительно читали закрытую новостную ленту государственного агентства под чужими паролями. Тут политика в чистом виде. Грязная политика.

Невозможно не видеть, что идет целенаправленная зачистка белорусского информационного поля с одновременной активизацией на этом поле пророссийских информационных ресурсов. Причем ведется под самыми разными предлогами — плохо уплаченные налоги, обиды чиновников, отсутствие аккредитации, кляузы… И объект атаки — наиболее популярные белорусские СМИ.

«Несанкционированное чтение» новостной ленты государственного информационного агентства редакторами TUT.by и БелаПАН для задержаний и обысков — из той же серии.

Это даже не повод, это просто отговорка, отмазка. Это просто вранье. Ведь по такой логике, не будучи подписчиком «Советской Белоруссии», нельзя читать «Советскую Белоруссию» или «Звязду», или «Республику». Завтра и за это будут наказывать?

Ну бред же, полнейший бред!!!

Но винчестеры из компьютеров журналистов уже изымают, обыски в квартирах уже проводят, допросы ведут, камеры в изоляторе подготовили. И это не просто попытка потрепать нервы конкретным редакторам. Это попытка понять по компьютерам, кто является источниками информации для ведущих независимых СМИ, попытка парализовать их работу, попытка запугать, нейтрализовать, вывести из профессии самых талантливых, самых активных, самых успешных.

Если кто-то во власти верит, что защита новостной ленты БелТА от несанкционированного чтения стоит того, чтобы устроить такой скандал и парализовать работу ведущих независимых информационных ресурсов, то это человек недалекий.

Ну, а кто понимает и причины, и последствия, и несоразмерность мер «по защите БелТА» — все понимает, но делает, — тот враг нашей страны. Враг коварный, подлый и очень опасный. Потому что облечен полномочиями.

Cветлана Калинкина, belaruspartisan.org