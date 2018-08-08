Банкам и олигархам приготовиться: появился полный текст новых санкций против России 6 8.08.2018, 16:17

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коллаж РБК-Украина

Последствия такого решения для российской экономики трудно даже оценить.

«Коммерсант» нашел полный текст законопроекта о новых санкциях против России, представленного в конце июля сенаторами от Республиканской и Демократической партий. Основные положения законопроекта совпадают с теми, которые сенаторы перечислили при его представлении — подробно мы писали об этом здесь. Но в полном тексте есть как предложения, которые не попали в презентацию, так и новые детали уже известных предложений, пишет The Bell.

Прежде всего, в тексте действительно есть прямое предложение ввести запрет на работу в США всех крупнейших российских государственных банков — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка, о котором писали аналитики банка Barclays. Если это предложение войдет в закон, российские банки фактически потеряют возможность проводить долларовые расчеты — последствия такого решения для российской экономики трудно даже оценить.

О санкциях в энергетической сфере в проекте есть два пункта. Первый обещает санкции за инвестиции в энергетические проектов вне территории России стоимостью свыше $250 млн, в которые вкладывают российские государственные или окологосударственные компании. Второй — за любое участие (финансирование, поставки оборудования или технологий) в новых нефтедобывающих проектах в России, которые могут быть оценены дороже $1 млн.

Вопрос о новых санкциях против чиновников и олигархах в тексте проекта почти не проясняется. Там лишь сказано, что президент должен их ввести не позже 180 дней после принятия санкционного закона. Одновременно Белый дом должен в течение 60 дней предоставить новый список российских лиц, подозреваемых в преступлениях в сфере кибербезопасности, минфин США — в течение 180 дней обновить «кремлевский список» чиновников и олигархов, а национальная разведка — доклад о личном состоянии Владимира Путина. Более подробные параметры новых персональных санкций в проекте не прописаны.

В части о российском госдолге сюрпризов нет — предлагается запретить инвесторам покупать новые выпуски российских гособлигаций сроком обращения свыше 14 дней. О последствиях этого решения мы писали здесь и здесь.

Большая часть законопроекта посвящена процедурным предложениям, которые должны сделать принятый в 2017 году основной санкционный закон CAATSA более работающим. Здесь главное предложение — создание нового санкционного координационного офиса, который будет связывать профильные подразделения минфина США и Госдепа.

Теперь мы по крайней мере знаем максимальный набор мер, которые могут быть наложены на Россию в новом санкционном раунде.