Анджей Дуда: Нападение России на Грузию – переломный момент в истории Европы 8.08.2018, 16:43

АНДЖЕЙ ДУДА

ФОТО: AGENCJA GAZETA

Значение тех трагических событий в полной мере оценил президент Лех Качиньский.

Агрессия России против Грузии в 2008 году - это один из переломных моментов в новейшей истории Европы.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает «Европейская правда» cо ссылкой на Onet.pl.

«Гордость и надежду, которыми Революция роз наполнила сердца грузин, сменили горе и беспомощность в связи с жестоким насилием, а также траур по погибшим солдатам и мирным жителям», - написал президент Польши в письме к участникам конференции в Варшаве, посвященной 10-й годовщине нападения РФ на Грузию.

Российско-грузинская война 2008 года продемонстрировала, что «в архитектуре европейской и мировой безопасности появилась тревожная брешь», пояснил польский лидер.

«Значение тех трагических событий в полной мере оценил президент Лех Качиньский, прибывший в Тбилиси в обществе президентов Украины, Литвы, Эстонии и премьера Латвии», - добавил он, напомнив, что Польша и Грузия в этом году празднуют 100-летие восстановления независимости.