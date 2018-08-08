В суде заслушали телефонный разговор Федынича о погоде – зал смеялся 7 8.08.2018, 16:34

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Игорь Комлик и Геннадий Федынич

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Обвинение опозорилось на суде по «делу профсоюзов».

На суде по делу профсоюза РЭП представили странное доказательство – телефонный разговор о «черной туче».

Любопытный эпизод произошел на очередном судебном заседании по делу руководителя организации Геннадия Федынича и главного бухгалтера Игоря Комлика, которых обвиняют в незаконном получении средств на счет в иностранном банке «с целью личного обогащения».

В суде был представлен телефонный разговор, записанный с помощью прослушки, который якобы подтверждает «преступную деятельность» Федынича, сообщает сайт правозащитного центра «Весна».

Далее присутствующие услышали диалог обвиняемого с главой Белорусского независимого профсоюза.

– Добрый вечер!

– Добрый!

– Как погода?

– Там буран какой-то ...

– Не знаешь, там дальше пошло?

Защитник спросил, подтверждает ли этот разговор противоправную деятельность? Зимин: «Погода, что ли?»

«Если бы буран летом не вспоминали, то и вопросов бы не было», – ответила прокурор, чем вызвала смех в зале.

После этого Геннадий Федынич высказал свое мнение об искусственности дела, а также о давлении и репрессиях к членам РЭП, в результате которых они получили 120 суток административного ареста и 9 тысяч рублей штрафов.

– Инкриминируемых действий я не совершал. Получается, что в 2011 году ни КГБ, ни налоговая ничего не могли предъявить профсоюзу, а смогли через 6 лет только. Интересно девки пляшут – по четыре прямо в ряд, – добавил он.