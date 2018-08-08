Имантас Мелянас: Главное – не позволить Путину поглотить Беларусь 2 8.08.2018, 16:50

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Имантас Мелянас

Фото: DELFI / Karolina Pansevič

На линии от Черного до Балтийского моря Беларусь сейчас – самый важный участок.

Главное – это не позволить Путину поглотить Беларусь. И это не просто очень важно, это действительно самое главное в данный момент, заявил в интервью Сharter97.org экс-координатор «Саюдиса» по вопросам национальных меньшинства, советник министра культуры Литвы по этнополитике и бывший сотрудник Департамента государственной безопасности Имантас Мелянас.

Он внимательно следит за событиями в регионе и считате, что на всем пространстве Межморья – от Черного до Балтийского моря, наибольшая опасность со стороны России угрожает Беларуси. А этого, считает он, допустить нельзя, поскольку последствия будуь печальным для всех.

- Что вы можете сказать по итогам саммита НАТО и встречи Путина с Трампом? Можно ли в этом плане ожидать перемен в Балтийском регионе и вообще в регионе Межморья (Украина, Беларусь, Балтия)?

- Есть такое выражение – «выпить чашу до дна». Именно это придется сделать той части американских избирателей, которая отдала свои голоса за этого «человека не на своем месте» (и, к сожалению, не только им). Пытаясь кому-то что-то показать и доказать, иногда люди поступают опрометчиво, а потом долго расхлебывают результаты такой опрометчивости. Можем вспомнить подобные случаи и у нас в Литве, когда некто Шустаускас стал мэром второго по величине и значению города Каунаса, а некто Паксас – даже президентом страны.

Но вернемся к Трампу. Думаю, что в этом плане худшее уже произошло – находящийся в какой-то еще неясной до конца зависимости от России Трамп уже избран, и нелепые, унижающие американский народ и все цивилизованное сообщество встречи с нерукопожатными Кимом и Путиным – уже состоялись. Сильно постаравшись, можно вычленить из этого даже некоторые плюсы – ведь своим нескрываемым злорадством и похабной ухмылкой после встречи в Хельсинки Путин как-бы засветил своего вашингтонского партнера, что должно сильно сузить пространство для дальнейших деструктивных деяний этой «парочки. До сих пор лишь наиболее проницательные наблюдатели сигналили о ненормальности и опасности происходящего. После Хельсинки заткнулись даже самые твердолобые трампофилы. Это означает, что картина стала достаточно ясной, а это, в свою очередь, должно облегчить принятие давно созревших решений, которые будут направлены на нейтрализацию возможных последствий дальнейшего «сползания с крыши (в управляемый Кремлем хаос).

Как и столетия тому назад, расположенные на пространствах бывшего Великого княжества Литовского и Речи Посполитой Обоих Народов страны (Польша, Литва, Латвия, Эстония, Беларусь, Украина и Молдова) опять стали ареной противостояния между силами деструкции (путинской Россией и ее жалкими придатками) и силами сопротивления этой деструкции (НАТО с его наиболее мощным членом – США, а также Евросоюзом), поэтому встает вопрос - меняется ли что-либо в их отношении после Хельсинки? Учитывая, что в механизмах принятия решений в США и в НАТО предусмотрена «защита от дурака», маловероятно, что-бы какие-то личные обязательстав Трампа перед Путиным поколебали бы решимость западных союзников защищать восточные фланги Североатлантического сообщества.

Сложнее обстоят дела с другими игроками на этих просторах, но и говоря об Украине, ей следовало бы ожидать от Москвы не возобновления активных боевых действий, а каких-нибудь других гадостей в самых различных областях соприкосновения. Массированная атака на Украину выдохлась и захлебнулась еще в начале 2015 года, а после этого военно-политическая коньюнктура постепенно менялась в пользу Киева. Конечно, это вовсе не означает, что Польша, страны Балтии и Украина с Молдовой могут спать спокойно, но на данном этапе я бы посоветовал направить наше пристальное внимание и все наши усилия (а также усилия наших союзников) на защиту белорусского государства. К большому сожалению, быть оптимистичным в отношении сохранения независимости Беларуси после встречи Трампа с Путиным стало сложнее, ибо кремлевский пахан всегда воспринимал мягкость (тем более угодливость) некоторых западных лидеров как признак их слабости, а значит – и как сигнал к действию. Падение Беларуси означало бы прямой выход неандертальских полчищ на наши восточные границы, окружение Литвы и Польши как со стороны запада (русской части Восточной Пруссии), так и со стороны востока (оккупированной Беларуси), и превращение (на неопределенное время) Вильнюса в прифронтовой город.

Судя по имеющейся в моем распоряжении информации, в Москве рассматриваются следующие варианты экзекуции Республики Беларусь:

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ. После оккупации РБ Белорусское государство формально сохраняется (ведь Кремлю надо поддерживать отношения с кем-либо, кроме Абхазии, Армении, Науру, Судана и Северной Кореи), но в реальности оно низводится до уровня Приднестровья, Южной Осетии и т.п. Лукашенко устраняется (либо только в фигуральном смысле, либо и физически); его заменяет какой-нибудь более послушный товарищ из числа кремлевских ставленников (но уже точно не Франц Клинцевич – тот оказался слишком туп даже для роли сатрапа). Белорусская армия и КГБ переходят в общее (то есть российское) подчинение; белорусские офицеры и призывники пропорционально направляются сражаться за русскую идею в различные горячие точки – в Сирию, Ливию, на Кавказ, на Донбасс и т.д. Белорусский рубль изымается из обращения и заменяется рублем российским. Демократическая оппозиция терроризируется, уничтожается физически и выжимается за рубеж; перекрывается кислород остаткам свободных СМИ. Официальный статус белорусского языка вроде бы сохраняется, но в реальности его зажимают так же, как украинский язык в Лугандонии или эрзянский в Мордовии.

ВАРИАНТ ВТОРОЙ. Российская Федерация формально преобразуется в Союзную Республику России и Беларуси (СРРБ), которая вначале состояла бы из двух якобы союзных республик – РФ и оккупированной ею РБ. Учитывая опыт балканского аналога (бывшей Союзной Республики Сербии и Черногории; СРСЧ) и шустрый побег из нее Черногории, через некоторое время, внемля просьбам трудящихся, казачества, православных активистов и других разновидностей простого народа, Союзное государство преобразуется в унитарную Единороссию, и белорусские земли входят в его состав шестью областями (или шестью народными республиками). Иначе говоря, происходит окончательная аннексия Беларуси. Внутренние порядки – как в оккупированном украинском Крыму.

ВАРИАНТЫ ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ. Все, как в первом либо (соответственно) во втором вариантах, за исключением того, что из состава Беларуси выводится ее католический северо-запад (т.н. Вейшнория), которая становится марионеточным буферным (и скорее всего более никем не признанным) государством. Вейшнория будет состоять в перманентном конфликте с Польшей, Литвой и Латвией, и постоянно обращаться за интернациональной помощью к РФ (она же Союзная Республика России и Беларуси, она же Единороссия) и к РБ (до ее упразднения).

ВАРИАНТ ПЯТЫЙ. В случае ожесточенного (что вполне реально) сопротивления российскому вторжению белорусского гражданского населения и части силовых структур РБ (преимущественно из числа молодых офицеров), Москва откатывается и оставляет (до поры до времени) Беларусь в покое. В качестве отступных Кремль уводит с собой «Аверьянию» - восточные районы страны, которые были включены в состав БССР в 1924- 1926 годах. Учитывая то, что мировое сообщество наверняка не признает аннексии восточнобелорусских территорий, они могут оказаться в т.н. серой зоне ( в виде «народных республик» наподобие «ДНР» и «ЛНР»).

Общим для всех этих кремлевских вариантов уничтожения белорусской государственности является следующее:

- устранение Лукашенко и его окружения

- имитация народных волнений, которые плавно перейдут к покупке в «Военторге» отчаявшимся простым народом необходимого количества тяжелых вооружений. А тут, гляди, и интернациональная помощь в виде Таманской и Кантемировской дивизий подоспеет.

- Что вы могли бы сказать о том, как Беларусь упоминается в отчетах Департамента государственной безопасности? Беларусь упоминается редко в СМИ, тем более на первых полосах и в первых анонсах, как враждебное государство, а эксперты, и спецслужбы в своих отчетах, не скрывают, что белорусские службы активно работают.

- Я не располагаю возможностями государственных спецслужб и, за редкими исключениями, работаю почти исключительно с открытыми источниками информации. Что-же я могу сказать по данному поводу?

В первую очередь никогда не надо ничего упрощать (также как сочинять того, чего пока нет). Несмотря на очевидные болезни роста, за прошедшую четверть века эволюционировало не только гражданское общество Беларуси. Народилось и выросло целое поколение, представители которого жили только в независимом белорусском государстве, которые пользуются интернетом и другими средствами коммуникации, и которые неоднократно бывали в разных странах Европы. Это ведь даром не проходит (это я в хорошем смысле слова).

Поколение их родителей, которым сейчас около 50-ти, и которые состоялись как личности, тоже в условиях независимого белорусского государства – они ведь тоже не на Луне живут. Да, зловоние российской (и пророссийской белорусской) пропаганды сильно отравляет сознание людей, но она уже давно перестала быть безальтернативной. В этом смысле позитивные подвижки более чем заметны.

Почему это мы решили, что живущие в белорусском обществе люди в погонах не подвержены тем же веяниям? Я почти не сомневаюсь, что в случае российского вторжения очень многие из них перейдут на сторону восставшего белорусского народа, причем с оружием в руках.

Вообще-то историю всегда делает активное меньшинство, а пассивное большинство воспринимает происходящее как данность. Главное – не бросать Беларусь и ее людей на произвол судьбы, не оставлять их один на один с орками. По крайней мере в том случае, если мы действительно чувствуем личную ответственность за происходящее не только с нами, но и рядом с нами.

И еще – очень важно видеть динамику происходящего и направление движения ее векторов; иначе говоря – не забывать о реальной точке отсчета. Соотношение позитивных и негативных моментов во внешней и оборонной политике Республики Беларусь меняется в лучшую сторону, и это надо уметь ценить (хотя мы всегда хотим всего больше, лучше и быстрее). Кроме прочего, заметная настороженность в российско-белорусских отношениях напрямую связана с тем, что Беларусь как бы примерила на себе украинский (крымско-донбасский) опыт. Об этом, а также о том, что российские спецслужбисты не доверяют своим белорусским коллегам и шпионят за ними, говорится и в отчете литовских спецслужб за 2017 год.

- В нынешних условиях речь идет исключительно о гибридной войне, России, Беларуси в нашем регионе. Что вы можете сказать о ее сегодняшних особенностях?

- В нашем регионе гибридные действия практикуются почти исключительно путинской Россией, это ее изобретение. Такая гибридность присутствует практически во всем – это может быть гипертрофированная забота о защите каких-либо «национальных меньшинств» (или наоборот – о защите традиционных ценностей большинства от «беспредельщины» со стороны иммигрантов и других меньшинств).

Это точно также может быть неестественно гипертрофированная сосредоточенность на борьбе с коррупцией, на экологических проблемах и т.д. На этом пытаются выехать странные кандидаты в президенты и даже целые партии (преимущественно одноразового использования). Но их не так трудно распознать – обычно они избегают членораздельно высказываться по животрепещущим вопросам внешней и оборонной политики (напомню – речь идет о нашем регионе и его реалиях), либо занимают в этих вопросах какие-то экзотично-экстремальные позиции. Копни глубже и обнаружишь русский след.

- В интервью Сharter97.org Марюс Лауринавичюс отметил, что Литва находится между двумя враждебными государствами, в то время как Беларусь остается важными для страны торговым партнером?

- Не хотел бы комментировать уважаемого Лауринавичюса, но я не считаю Беларусь враждебным (то есть вражеским) государством. Скорее это наш потенциальный союзник, все еще находящийся в сильной зависимости от враждебного нам государства. Но это далеко и не совсем то же самое.

- Что, по вашему мнению, в данный момент является главным в отношении западных стран к Беларуси?

- Главное – это не позволить Путину поглотить Беларусь. Это не просто очень важно, это действительно самое главное в данный момент. Предательство в отношении Беларуси станет предательством в отношении всей Европы. После этого Третья Мировая война станет неизбежной. Не будет большим преувеличением сказать, что таким образом у нас на пороге - в Беларуси решается судьба Мира.

- Как вы видите возможное развитие событий в Украине в ближайшее время и в чем роль Беларуси, если мы говорим о ней, как о ближайшем союзнике России?

- Про Украину я уже как бы сказал, а нынешняя Беларусь, что бы о ней не говорили, в данный момент является там фактором стабильности. Но все поменяется, если Беларуси не станет – тогда Украина будет окружена фашистской Россией не только с востока, но и с севера. Геополитически оккупированная Беларусь станет для России Путина тем же, чем для Российской империи было Царство Польское.