Ryanair отменяет новые рейсы на фоне забастовок 1 8.08.2018, 17:00

Забастовку объявили пилоты авиакомпании.

Авиакомпания Ryanair заявила, что отменила 20 из 300 запланированных рейсов в Ирландию и из нее в пятницу, 10 августа.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BBC.

Сообщение об отмене рейсов появилось перед запланированным пятым днем забастовки ирландских пилотов авиакомпании.

В Ryanair заверили, что сконтактировали с 3500 клиентами, купившими билеты. Им предложили другие рейсы или возврат средств.

Пилоты Ryanair в Германии также планируют бастовать в течение 24 часов с пятницы. Компания также отменила 104 рейса в Бельгию и из нее в пятницу.

В конце прошлого года авиакомпания заявила, что признает профсоюзы, однако до сих пор не согласовала никаких коллективных трудовых соглашений с персоналом по всей Европе.

Забастовка пилотов, которые базируются в Германии, повлияет на все рейсы из Германии. На прошлой неделе прошли забастовки дублинских пилотов и бортпроводников в Италии, Испании, Португалии и Бельгии.

Глава Ryanair Майкл О'Лири пригрозил перенести рабочие места из Ирландии в Польшу, поскольку авиакомпания сталкивается с перспективой еще большего количества забастовок экипажей в Европе.