Ryanair отменяет новые рейсы на фоне забастовок

Ryanair отменяет новые рейсы на фоне забастовок1
- 8.08.2018, 17:00
Забастовку объявили пилоты авиакомпании.
Авиакомпания Ryanair заявила, что отменила 20 из 300 запланированных рейсов в Ирландию и из нее в пятницу, 10 августа.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BBC.
Сообщение об отмене рейсов появилось перед запланированным пятым днем забастовки ирландских пилотов авиакомпании.
В Ryanair заверили, что сконтактировали с 3500 клиентами, купившими билеты. Им предложили другие рейсы или возврат средств.
Пилоты Ryanair в Германии также планируют бастовать в течение 24 часов с пятницы. Компания также отменила 104 рейса в Бельгию и из нее в пятницу.
В конце прошлого года авиакомпания заявила, что признает профсоюзы, однако до сих пор не согласовала никаких коллективных трудовых соглашений с персоналом по всей Европе.
Забастовка пилотов, которые базируются в Германии, повлияет на все рейсы из Германии. На прошлой неделе прошли забастовки дублинских пилотов и бортпроводников в Италии, Испании, Португалии и Бельгии.
Глава Ryanair Майкл О'Лири пригрозил перенести рабочие места из Ирландии в Польшу, поскольку авиакомпания сталкивается с перспективой еще большего количества забастовок экипажей в Европе.