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Где незабываемо провести время в августе и сентябре?

  • 8.08.2018, 17:08

Несколько отличных фестивалей.

Запланируйте в своем календаре целых три фестиваля: Полоцк, Воложин, Пинск, пишет сайт planetabelarus.by.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ INФЕСТ В ВОЛОЖИНЕ

Он пройдет 18 августа в Налибокской пуще, в Воложинском районе на тропе «Белокорец». Фестиваль является частью проекта «Воложин без барьеров», который направлен на создание доступной среды для людей с инвалидностью.

В рамках этого проекта экологическая тропа «Белокорец» была оборудована информационными стендами, доступными для незрячих людей и людей с ментальными особенностями. Специальное покрытие и беседки с пандусами делают тропу удобной для людей, передвигающихся на коляске. А помогать обустраивать и украшать инклюзивное пространство для фестиваля будут участники и волонтеры интеграционного лагеря, который пройдет здесь же с 14 по 18 августа.

На фестивале INФЕСТ будут представлены презентации и стенды общественных организаций и инициатив, которые занимаются правами людей с инвалидностью. Фестиваль будет состоять из нескольких тематических зон. Во время работы арт-зоны можно будет посетить детский театр, воркшопы и мастер-классы по гончарному делу, по изготовлению игрушек и поделок. Посетители спорт-зоны смогут попрактиковаться в инклюзивной йоге и спортивных танцах, узнать, как работает ручной велосипед и поиграть в настольные игры.

Закончится фестиваль выступлением известных белорусских музыкальных группы: Akute, :B:N:, «Разбітае сэрца пацана» и Tomato Jam.

На протяжении всего мероприятия будет работать фудкорт, где можно попробовать продукцию местных агроусадеб, вегетарианскую еду от Monkeyfood и десерты от «Еда единорогов».

Проект «Воложин без барьеров» реализуется Воложинским районным исполнительным комитетом, Фондом «Интеракция», ОО «Белорусское общество инвалидов» и БОО «Отдых в деревне» и финансируется Европейским Союзом.

ФЕСТИВАЛЬ МАЛЫХ РЕК ПОД ПИНСКОМ

22 августе в Пинском районе пройдет трансграничный фестиваль малых рек. в рамках проекта «Трансграничные водные инспекторы».

Проект софинансируется Европейским союзом в рамках Программы территориального сотрудничества Восточного партнерства Беларусь-Украина.

Организаторы ищут волонтеров — супергероев и супергероинь, которые помогут: собирать и разобрать площадку; координировать площадки на фестивале; окажут помощь ведущим мастер-классов и художникам.

Ищем волонтеров от 18 лет из Пинска. Взамен можно получить опыт участия в международном фестивале и работы с крутой командой художников и экспертов.

ФЕСТИВАЛЬ СВЕТА В ПОЛОЦКЕ

Всего месяц остался до празднования Дня города Полоцке. Ключевым в программе праздника станет фестиваль света. Эту идею делегация из Полоцка подсмотрела в Лионе.

Как объяснила gorod214.by заместитель директора фонда «Интеракция» Марина Борисова, полочане увидят 10 инсталляций. Световые произведения искусства появятся на некоторых площадках, изначально выделенных для фестиваля.


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