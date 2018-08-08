Российский рубль заметно теряет позиции на фоне сообщений о новых санкциях США 8.08.2018, 17:15

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Фото: Reuters

Так же ведут себя акции ряда банков и компаний.

Курс доллара на торгах Московской биржи днём превысил 65 рублей. Это произошло впервые почти за 4 месяца. После введения апрельских санкций, пишет «Эхо Москвы».

За день доллар подорожал больше чем на рубль. Растёт и евро. Курс превысил 75 рублей. Такого не было уже 3 месяца. Рубль теряет силу на фоне намерения Конгресса США рассмотреть новые санкции против Москвы.

В документе в числе предложений сенаторов от обеих партий признать Россию спонсором терроризма и запретить операции с российским госдолгом. Предлагается исследовать активы и личное состояние президента Путина, запретить операции в США для ряда российских финансовых организаций, среди них Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и Промсвязьбанк. Из-за угрозы новых ограничительных мер котировки Сбербанка упали более чем на 4 процента — минимума с апреля. Снижается стоимость ценных бумаг ВТБ. Падают в цене и акции холдинга АФК Система. К этому привело намерение Госдепартамента изучить возможность включения в новый санкционный список основателя и главного акционера холдинга Владимира Евтушенкова.