Павла Быковского и Алексея Жукова задержали на трое суток 8.08.2018, 17:34

Павел Быковский

Фото: racyja.com

Утром к журналистам приходили с обыском.

Журналист Deutsche Welle Павел Быковский, к которому утром 8 августа пришли с обыском, проведет следующие 3 дня в ЦИП на Окрестина, передает «Белсат».

Также в изолятор на 3 суток помещен редактор сайта издания «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. К нему также сегодня приходили с обыском. Сначала задержали и его жену Арину Семочкин, но потом ее отпустили.

Об этом стало известно коллегам, в частности, журналисту «Еврорадио» Дмитрию Лукашуку.

Сейчас в изоляторе на Окрестина находятся как минимум 4 журналистки, задержанные накануне в рамках «дела БелТА».

Напомним, обыски в офисах tut.by и информационного агентства БелаПАН начались во вторник утром, возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации государственного агентства БелТА.

По информации Следственного комитета, уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД.

По информации ведомства, на протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, на трое суток задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редактор tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Также сообщалось, что была задержана сотрудница tut.by Анна Ермачонок, а также редактор БелаПАН Андрей Середа.