Британский эсминец второй раз за лето сопровождал российские корабли в Ла-Манше 8.08.2018, 17:56

Фото: PA

Противолодочный корабль и ракетный крейсер проходили Ла-Манш неподалеку от территориальных вод Англии.

Британский эсминец HMS Diamond сопровождал два российских военных корабля во время их прохождения через Ла-Манш.

Об этом сообщает ITV News (перевод - «Европейская правда»).

Во вторник британский эсминец вышел в море для сопровождения большого противолодочного корабля "Североморск" и ракетного крейсера "Маршал Устинов", которые проходили Ла-Манш неподалеку от территориальных вод Великобритании.

"HMS Diamond гордится тем, что снова участвует в защите Великобритании, контролируя эти суда во время их транзита", - сказал представитель командования корабля Бен Кейт.

При этом корабль уже второй раз в течение этого лета сопровождал российские корабли.

"Это рутинное дело для королевских ВМС и уже второй раз этим летом моя команда совершила подобный эскорт", - отметил офицер.

Diamond осуществлял наблюдение за российскими кораблями в момент, когда они проходили через Дуврского пролив и вдоль южного побережья Англии.

Как ожидают в ВМС Великобритании, далее "Североморск" и "Маршал Устинов" пойдут на юг и покинут британскую зону интересов.