Эксперты назвали лучшие автомобили для таксистов 1 8.08.2018, 18:33

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Таксопарки нуждаются в машинах с определенными характеристиками.

Авто, которое хорошо подходит для такси, должно обладать невысокой ценой, хорошей ремонтопригодностью и умеренными затратами на эксплуатацию. Специалисты назвали ТОП-3 машины, которые идеально подойдут для таксопарков, передает segodnya.ua.

Первую позицию в рейтинге завоевал французский Renault Logan, который обрел популярность среди таксистов практически по всей Европе. С этим автомобилем фактически нет трудностей в плане обслуживания и работы. Под капотом Renault Logan находиться 1,6-литровый 82-сильный двигатель. Кроме него, предусмотрен и 113-сильный двигатель. Оба двигателя работают в тандеме с "механикой" или "автоматом".

На второй строчке расположился корейский Hyundai Solaris, обладающий 1,4- и 1,6-литровыми установками мощностью в 100 и 123 "коня", который работает в паре с автоматическими и механическими коробками передач.

Тройку лидеров закрыла Lada Largus, оснащенная бензиновым 1,6-литровым двигателем мощностью в 87 и 106 "лошадей". Модель отличают просторный салон, багажное отделение повышенной вместительности, а также увеличенный клиренс.