Саудовская Аравия наращивает нефтяное бурение с рекордной скоростью 1 8.08.2018, 18:55

Объемы бурения в мире вплотную приблизились к рекордному с 2015 года уровню.

Взлет цен на нефть до 3-летних максимумов и сворачивание пакта ОПЕК-Россия привели к буму буровой активности на месторождениях Ближнего Востока, передает finanz.ru.

К концу июля объемы бурения в мире вплотную приблизились к рекордному с 2015 года уровню, следует из статистики компании Baker Hughes.

Количество действующих буровых растет третий месяц подряд и достигло 2251 единиц (против 2175 на начало января). При этом объемы бурения за пределами США и Канады уже максимальные более чем за 3 года (997 установок).

Буровую активность в странах ОПЕК обеспечивает главным образом Саудовская Аравия: там число действующих установок за месяц увеличилось на 9 единиц, до 117 штук, а темпы роста объемов бурения стали максимальными с 2013 года.

Количество буровых в Объединенных Арабских Эмиратах достигло 53 единиц, оформив исторический рекорд.

В целом на Ближнем Востоке в 2018 году ежемесячно работало 395 установок, а объемы бурения стали беспрецедентными с 2015 года.

Также 3-летнего рекорда достигла буровая активность в Африке (98 установок) и в Азии (229 установок).

Единственным регионом, где бурение стагнирует, неожиданно стали США: в июле количество действующих буровых на американских месторождениях сократилось на 6 единиц (до 1050), а по сравнению с маем выросло лишь на 4 единицы.

Напомним, по подсчетам Bloomberg в июле Саудовская Аравия увеличила добычу до 10,65 млн баррелей в сутки - практически рекордного в своей истории уровня.

По сравнению с мартом саудовские поставки выросли на 700 тысяч баррелей в день.