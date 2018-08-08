Жену Башара Асада госпитализировали с онкологическим заболеванием 1 8.08.2018, 19:07

Асма аль-Асад и Башар Асад

Фото: Sana / Reuters

Жена диктатора Сирии попала в один из военных госпиталей Дамаска.

Супругу диктатора Сирии Башара Асада госпитализировали в один из госпиталей Дамаска с онкологическим заболеванием.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии диктатора в Facebook, передает РБК со ссылкой на государственное агентство Сирии Sana.

В сообщении говорится, что у Асмы аль-Асад была обнаружена злокачественная опухоль молочной железы.

В канцелярии правителя выразили надежду на то, что лечение первой леди Сирии пройдет успешно и она в скором времени поправится.

Башар Асад, ставший правителем Сирии летом 2000 года, взял в жены Асму аль-Ахрас 1 января 2001 года. Асад и аль-Ахрас до свадьбы знали друг друга на протяжении долгого времени, так как их семьи тесно дружили. Асма аль-Ахрас родилась в Хомсе во влиятельной суннитской семье, главой которой был известный сирийский врач-кардиолог Фавваз Ахрас.

Асма аль-Асад имеет двойное гражданство — сирийское и британское. До замужества с Асадом она окончила университет в Лондоне, а затем работала в сфере финансов в США и Великобритании.

Асма родила от Башара Асада троих детей — двоих сыновей в 2001 и 2004 годах, а также дочь в 2003 году.