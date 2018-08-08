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Американская киноакадемия будет вручать «Оскар» за выдающийся популярный фильм

  • 8.08.2018, 20:14

Американская киноакадемия вводит новую категорию наград.

Американская киноакадемия объявила, что с 2019 года ведет новую категорию наград — за выдающийся популярный фильм, передает «Медуза».

Предполагается, что в этой номинации будут награждаться высокобюджетные кассовые блокбастеры вроде «Мстителей» или «Безумного Макса», которые регулярно попадают в основную категорию, но обычно проигрывают там драматическим фильмам.

Помимо этого, церемонии вручения наград будут сокращены с четырех до трех часов, чтобы сделать их просмотр более удобным для зрителей. Некоторые награды из-за этого будут вручаться прямо во время рекламных пауз.

Количество зрителей, смотрящих церемонию вручения «Оскара» уменьшается на протяжении пяти последних лет. В 2018 году шоу смотрели лишь 26,5 миллиона человек, в то время как в 2013-2014 годах этот показатель превышал 40 миллионов.

В 2019 году «Оскар» будет вручаться 24 февраля.


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