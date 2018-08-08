Юрий Зиссер: Допрос закончен. Все в порядке 8 8.08.2018, 20:18

2,405

Фото: tut.by

Основатель tut.by вышел из Следственного комитета.

Почти три часа длился 8 августа допрос основателя портала tut.by Юрия Зиссера по «делу БелТА». Он находится под подпиской о неразглашении.

«Все нормально, чувствую себя хорошо», - прокомментировал «Радыё Свабода» обстоятельства допроса Зиссер.

Мнение основателя Tut.by поводу «дела БелТА» не изменилось. 7 августа Юрий Зиссер написал в своем «Фейсбуке» об очевидной политической подоплеке задержаний журналистов и обыска в офисе tut.by.

«Я по-прежнему считаю, что масштаб подачи этого события перед общественностью государство раздуло до космических масштабов, это не соответствует масштабам совершенного», - сказал Зиссер.

Юрий Зиссер не знает, сколько может занять расследование и суд, но отметил что дело может затянуться.

«Это не ко мне вопрос, но я думаю, если это уже такое расследование, то это месяцы, а может и годы» - сказал Зиссер.

С задержанными журналистками портала Зиссер в Следственном комитете не встречался, новой информации о них нет.