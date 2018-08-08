В Витебске делают мороженое на сковороде 1 8.08.2018, 20:42

Уникальное экологическое мороженое производят без какой-либо химии.

«Белсат» понаблюдал за тем, как в Витебске производят уникальное экологическое мороженое – без какой-либо химии, только из натуральных продуктов. Как выглядит процесс изготовления продукции, востребованной в летние, жаркие дни – смотрите в репортаже Михаила Ильина.

Мороженое с пометкой «эко» производит хозяин агроусадьбы «фазенда Николаева», бизнесмен Игорь Ободовский. Он привез эту технологию из Москвы четыре года назад и был первым в Беларуси, кто ее применил.

«В принципе – все: наше мороженое готово. Без молока и сливок, только свежие фрукты и немного сахарного сиропа, – говорит предприниматель. – Особенность этого мороженого в том, что его производят не на фабрике, это ручная работа. И мы готовим каждую порцию при клиенте. Клиент видит, что он будет есть, и это очень заинтересовывает людей».

Оборудование для производства мороженого напоминает сковороду. Вот только «сковорода» эта – холодная. Температура на ее поверхности – минус 32 градуса.

Технология позволяет сделать мороженое почти с любым вкусом.

«Все по желанию заказчика. Главная основа – это банан, а фрукты можно добавить какие угодно. Можно добавить какие угодно овощи, все, что перемелет блендер, и из этого сделать мороженое», – продолжает Ободовский.

Друзья, которые продали Игорю франшизу, придумывали рецепт три месяца. Они по-разному экспериментировали с фруктами, пока не поняли, как сделать продукт без молока, но вкусный.

Посетители «фазенды Николаева», с которыми пообщался «Белсат», оценивают мороженое как «необычное», «не жирное» и «очень вкусное».

За четыре года продажа мороженого окупила оборудование и даже приносит прибыль. Но предприниматель признается, что это занятие больше для души.

«Зарабатываем тем, что построили с братом агроусадьбу. Именно она приносит основной доход в семейный бюджет. А мороженое – это больше хобби, которым нравится заниматься летом», – добавляет Ободовский.

Но самое любимое хобби Игоря – путешествия. Благодаря им можно познавать мир, учиться в других странах чему-то новому и привозить в Беларусь интересные разработки. Все ради того, чтобы здесь улучшать жизнь.