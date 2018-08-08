Названы самые популярные автомобили в Европе 8.08.2018, 21:17

2,286

Составлен рейтинг самых продаваемых автомобилей на европейском рынке в первой половине 2018 года.

Независимая консалтинговая фирма Focus2move, специализирующаяся на автомобильной отрасли, опубликовала рейтинг самых продаваемых автомобилей на европейском рынке в первой половине 2018 года, передает newsru.co.il.

Лидером рейтинга стал Volkswagen Golf. В январе-июне европейские автодилеры реализовали 291.520 автомобилей этой модели, что на 6,4% больше, чем годом ранее.

Второе место в списке досталось компактному хэтчбеку Renault Clio с 207.114 проданными машинами (+2,6%), На третьем месте еще одна модель бренда Volkswagen – Polo (203.247; -1,4%).

Самые продаваемые автомобили в Европе в первой половине 2018 года

1. Volkswagen Golf (291.520; +6,4%)

2. Renault Clio (207.114; +2,6%)

3. Volkswagen Polo (203.247; -1,4%)

4. Ford Fiesta (162.180; -1,4%)

5. Volkswagen Tiguan (159.529; +8,9%)

6. Nissan Qashqai (156.456; +1,0%) Opel Corsa (141.857; -7,6%)

7. Skoda Octavia (146.174; +8,2%)

8. Peugeot 208 (135.736; +1,5%)

9. Ford Focus (133.282; -2,8%)

10. Citroen C3 (123.196; -1,6%)