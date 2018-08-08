МИД Германии встал на защиту журналистов в Беларуси 2 8.08.2018, 21:30

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МИД ФРГ сделал заявление на фоне многочисленных задержаний сотрудников СМИ в Беларуси.

Министерство иностранных дел ФРГ призвало власти Беларуси, где 7 и 8 августа были задержаны сразу несколько сотрудников СМИ, включая корреспондента русской редакции Deutsche Welle Павлюка Быковского, "воздержаться от непропорциональных действий против журналистов". Об этом говорится в поступившем в DW заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства Германии.

В министерстве обратили внимание на "многочисленные задержания журналистов и обыски в редакциях".

Правительство Германии призывает "белорусскую сторону к пропорциональному подходу в данном вопросе", указали в МИД ФРГ. Как подчеркивают в Берлине, Минск должен "уважать свободу средств массовой информации и выражения мнений".

Власти ФРГ "продолжают очень внимательно следить за развитием ситуации на месте", отмечается в заявлении.

"Свобода СМИ и мнений - основополагающие принципы, в защиту которых выступает федеральное правительство", - подчеркивают в МИД Германии.

Во вторник, 7 августа, прошли обыски в редакциях новостного портала tut.by и информационного агентства БелаПАН. По данным Следственного комитета, операция была связана с расследованием дела о незаконном доступе к платной информации государственного агентства "Белта".