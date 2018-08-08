В Беларуси почти на 50% подешевели смартфоны Samsung 3 8.08.2018, 21:52

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ФОТО: REUTERS

Смартфоны подешевели в преддверии презентации нового топового аппарата от Samsung.

Завтра компания Samsung представит новый топовый смартфон — Galaxy Note 9. За день до этого tut.by решил проверить, на сколько с момента начала продаж подешевели предыдущие флагманские аппараты производителя.

Samsung Galaxy Note 8 представили в августе прошлого года, а в продажу он поступил в сентябре. Тогда за гаджет просили около 2400 рублей. Сегодня такой же смартфон с 64 ГБ встроенной памяти в белорусских интернет-магазинах предлагается от 1285 рублей. Разница в стоимости — 47%.

Топовые Galaxy S9 и Galaxy S9+ начали продаваться в Беларуси в марте нынешнего года. Официальная цена аппаратов на тот момент составляла 2099 и 2399 рублей за версии на 64 ГБ памяти, в Сети их можно было найти от 2000 и 2200 рублей. Сегодня за Galaxy S9 и Galaxy S9+ в интернет-магазинах просят от 1277 и 1474 рублей. Разница в стоимости — соответственно 40% и 39%.

Напомним: к ожидаемым характеристикам нового Samsung Galaxy Note 9 относится 6,4-дюймовый экран с AMOLED-матрицей, сдвоенная основная камера с изменяющейся диафрагмой (f/1.5 и f/2.4, 12 + 12 Мп), процессор Exynos 9810 с 6 ГБ оперативной памяти, от 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятор на 4000 мА·ч.

Корпус устройства защитят от воды и пыли по стандарту IP68, новые функции получит и перо S Pen (предполагается, что в него встроят Bluetooth). Анонс смартфона пройдет уже завтра в Нью-Йорке. Примерная цена устройства в США — 900−949 долларов. В странах Европы флагман может оказаться немного дороже.