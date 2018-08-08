Участнице Pussy Riot запретили выезд из РФ из-за акций у здания ФСБ на Лубянке 1 8.08.2018, 22:07

1,058

Мария Алехина

Фото: DW

В московском управлении ФССП уточнили причины запрета на выезд из РФ Марии Алехиной.

В московском управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщили, что запрет на выезд из России Марии Алехиной, участницы арт-группы Pussy Riot, наложен в связи с уклонением от наказания в виде обязательных работ, передает «Интерфакс».

«В Кунцевском отделе судебных приставов УФССП по Москве возбуждены исполнительные производства в отношении Алехиной Марии Владимировны об отбывании ею обязательных работ», — сообщили в ведомстве.

В заявлении ФССП говорится, что Алехину уведомили о возбуждении производства, однако она отказалась добровольно исполнить решение суда. В связи с этим, отметили приставы, было вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы страны.

В ФССП соообщили, что сотрудники ведомства принимают весь комплекс мер для того, чтобы Алехина исполнила решение Мещанского суда Москвы.

Днем 8 августа Мария Алехина рассказала РБК о том, что пограничники не выпустили ее из аэропорта Домодедово, откуда она собиралась отправиться в Лондон. Алехина предположила, что это не могло произойти из-за ранее наложенного на нее штрафа в 400 тыс. руб., поскольку решение суда о выплате штрафа еще не вступило в законную силу.

В декабре 2017 года Марию Алехину задержали в ходе акции в День чекиста у главного здания ФСБ в Москве. Она привязала к решетке здания плакат, на котором было написано «С днем рождения, палачи». За это суд назначил ей административное наказание в виде 40 часов обязательных работ.

В апреле Алехина участвовала в акции в поддержку мессенджера Telegram, которая также прошла у здания Федеральной службы безопасности на Лубянке. За участие в этой акции суд назначил активистке 100 часов обязательных работ.