США вводят новые санкции против России 7 8.08.2018, 22:29

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Санкции будут введены из-за отравления Скрипалей.

Госдепартамент США объявил о введении новых санкций против России из-за использования химического оружия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании, передает Reuters.

Новые ограничения вступят в силу 22 августа. В частности, вводится запрет на экспорт в Россию товаров, которые используются в сфере национальной безопасности. Речь идет об электронных устройствах которые используются в авиации.

Если в Москва в течение трёх месяцев не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие и не согласится допустить международных инспекторов, то Россию ожидает второй раунд санкций, сообщили в Госдепартаменте. В частности, предусматривается запрет полётов компании «Аэрофлот» в США и сокращение взаимной торговли до минимума.

Отмечается, что ограничительные меры вступят в силу через 15 дней после уведомления Конгресса.

Госдеп уточняет, что новые санкции вводятся из-за «использования агента нервнопаралитического вещества «Новичок» в Солсбери против граждан России в обход международного права и Конвенции о запрете использования химоружия.