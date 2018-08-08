Крис Смит: США должны сделать защиту патриотов Беларуси главным приоритетом в отношениях с Лукашенко 1 8.08.2018, 22:52

Крис Смит

Сопредседатель Хельсинкской комиссии США призвал Минск освободить задержанных журналистов.

В Минске продолжаются аресты и задержания журналистов, работающих в независимых СМИ. Им инкриминируется «несанкционированный доступ к компьютерной информации» государственного информагентства БелТА. По так называемому «делу БелТА» власти Беларуси задержали, по меньшей мере, 18 журналистов, передает «Голос Америки».

В среду конгрессмен-республиканец Крис Смит, сопредседатель Хельсинкской комиссии США и один из авторов «Акта о демократии в Беларуси», призывал официальный Минск немедленно освободить всех задержанных журналистов и прекратить преследование представителей гражданского общества.

«Я призываю к немедленному освобождению всех журналистов, задержанных в Беларуси и к тому, чтобы власти прекратили рейды против организаций гражданского общества. Многие белорусские патриоты продолжают идти на героические жертвы ради своей страны, напряженно работая во имя обеспечения соблюдения прав человека и представительного правления, противостоя худшим злоупотреблениям диктатуры Лукашенко, – заявил Крис Смит. – Наше правительство должно сделать их защиту главным приоритетом в наших отношениях с Беларусью».