Инвесторы избавляются от активов в России из-за новых санкций США 7 9.08.2018, 7:33

4,509

Фото: Reuters

На рынке акций РФ – обвал.

После сообщения властей США о введении новых санкций в отношении российских компаний, в РФ произошло резкое падение рубля и акций, сообщили представитель компании "БКС брокер" Сергей Кучин изданию РБК.

По словам Кучина, зарубежные игроки избавляются от акций российских госбанков, в первую очередь "Сбербанка" и "ВТБ", а также от облигаций федерального займа. По мнению аналитика "ВТБ Форекс» Алексея Михеева, ослабление рубля может быть связано с тем, что рынки осознали реальность новых санкций.

Эксперты отмечают, что при текущей цене нефти $74,24 за баррель Brent цена нефти в рублях очень недооценена. По мнению Михеева, высокая стоимость Brent может помочь рублю укрепиться к доллару.

В банке "Санкт-Петербург" сообщили, что рынок нервно воспринимает новости о возможном введении санкций на покупку российского госдолга. Вашингтон неоднократно принимал и расширял санкции против Москвы за агрессию в Крыму и на Донбассе, а также попытки повлиять на американскую избирательную кампанию 2016 года.

8 августа официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение наложить санкции на Россию за использование химического оружия для убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.