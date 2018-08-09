Из сектора Газа по Израилю было запущено 150 ракет
- 9.08.2018, 7:47
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В ответ авиация Израиля нанесла удар по ХАМАС.
На границе Израиля и сектора Газа произошла новая вспышка насилия. Палестинские боевики выпустили 150 ракет по израильской территории, сообщили в армии Израиля вечером в среду, 8 августа, передает dw.com.
25 ракет были перехвачены, большинство остальных снарядов упали на открытой местности, отмечается в более раннем сообщении. Часть ракет пришлась по городу Сдерот на юге Израиля. В результате ракетных ударов ранения получил один человек. Ответственность за атаку взяло на себя исламистское движение ХАМАС.
Summary until now:— IDF (@IDFSpokesperson) 9 августа 2018 г.
🔺 Approx. 150 rockets launched from Gaza at Israel
🔺 Iron Dome intercepted 25 launches
🔺 We responded by targeting a cement factory used by Hamas to build terror tunnels, a maritime terror tunnel shaft, & several terror sites in military compounds
В ответ на атаку ХАМАС израильская авиация нанесла удары по 12 целям в секторе Газа. По данным палестинских властей, в результате авианалетов погибли два человека. Еще как минимум восемь человек были ранены.