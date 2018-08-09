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Из сектора Газа по Израилю было запущено 150 ракет

  • 9.08.2018, 7:47
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В ответ авиация Израиля нанесла удар по ХАМАС.

На границе Израиля и сектора Газа произошла новая вспышка насилия. Палестинские боевики выпустили 150 ракет по израильской территории, сообщили в армии Израиля вечером в среду, 8 августа, передает dw.com.

25 ракет были перехвачены, большинство остальных снарядов упали на открытой местности, отмечается в более раннем сообщении. Часть ракет пришлась по городу Сдерот на юге Израиля. В результате ракетных ударов ранения получил один человек. Ответственность за атаку взяло на себя исламистское движение ХАМАС.

В ответ на атаку ХАМАС израильская авиация нанесла удары по 12 целям в секторе Газа. По данным палестинских властей, в результате авианалетов погибли два человека. Еще как минимум восемь человек были ранены.


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