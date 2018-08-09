Задержания журналистов в Беларуси: кому это выгодно? 9 Наталья Макушина, «Немецкая волна»

9.08.2018, 7:55

4,319

Зачем понадобилось раздувать «дело БелТА».

Следственный комитет (СК) Беларуси задержал более 10 журналистов независимых медиа. 7 и 8 августа в офисах крупнейшего интернет-портала страны tut.by, агентства БелаПАН, портала недвижимости Realt.by, редакции газеты "Культура", на квартирах редакторов и журналистов были проведены обыски. Изъяты техника и жесткие диски компьютеров. Среди задержанных - корреспондент DW в Минске Павлюк Быковский. На допрос был вызван и основатель tut.by Юрий Зиссер.

Поводом для возбуждения уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации стала жалоба руководства госагентства Белта на сбои при пользовании подписчиками платным контентом. Президентская газета "Советская Белоруссия" тут же выложила на своем сайте оперативную съемку СК обыска в редакции tut.by и два коротких фрагмента телефонных разговоров, в ходе которых, как утверждает следствие, главный редактор портала Марина Золотова и ее подчиненная Анна Колтыгина говорят о возможности использования контента Белта.

Монополии на информацию в Беларуси пока нет

МИД Беларуси поспешил заявить, что речь идет вовсе не об ущемлении свободы слова, а о "банальном неправомерном доступе к платной информации". Но, задерживая людей на трое суток для допросов и выдавая записанную телефонную беседу за повод для уголовного преследования, силовые структуры Беларуси действуют явно в духе сталинских времен, когда признание было царицей доказательств.

Не секрет, что информация Белта для платных подписчиков появлялась ненамного раньше, чем та, которую мог прочитать на сайте в открытом доступе любой желающий. Если кто-то и пользовался чужими паролями и логинами для чтения платного контента, то это скорее проблемы самого агентства, вовремя не решившего этот вопрос. Перепечатка же статей со ссылкой на Белта как на источник кражей считаться не может. А монополию на информацию в Беларуси пока еще не объявляли.

В белорусском сегменте интернета шутят, что воровать на сайте Белта для срочного распространения практически нечего. Разве что информацию о количестве обмолоченного зерна во время уборочной. Поэтому вопрос к властям все же остается - почему из проблемы, которая относится к гражданско-правовой сфере, раздувается уголовное дело с обысками, изъятием документов и помещением задержанных в изолятор временного содержания?

Задержания журналистов в Беларуси: кому это выгодно?

Ситуация с "делом Белта" напоминает прошлогодний скандал с придуманным в КГБ "делом "Белого легиона". Тогда власти очень боялись массовых протестов против декрета "о тунедяцах", а государственные СМИ демонстрировали "неопровержимые свидетельства" деятельности вооруженной организации, якобы готовившей госпереворот силовым путем.

По государственному ТВ прокрутили прослушку разговоров о перевороте, показали горы оружия, гранат, патронов и листовок, а также видео тренировок военизированных отрядов. Но через полгода липовое дело рассыпалось за неимением доказательств, а все арестованные были освобождены.

Возбуждение нынешнего уголовного дела тоже надуманно. Его главная причина - вовсе не борьба с несанкционированным доступом к контенту Белта. Новый повод для репрессий - отличная возможность для силовиков доказать состоятельность своих ведомств. Ведь запугивание и дискредитация журналистов не подконтрольных властям СМИ, которые работают в условиях сильнейшего давления, стали частью деятельности силовиков.

В Беларуси уже заблокирован доступ к независимым интернет-ресурсам "Хартия-97" и "Белорусский партизан". Не прекращаются задержания и суды над фрилансерами - корреспондентами телеканала "Белсат" и радио "Рацыя", вещающих на Беларусь из Польши. Счет выписанных им штрафов идет на десятки тысяч долларов.

Конечно, сейчас самым разумным было бы прекратить уголовное преследование журналистов и предоставить возможность разобраться в сложившейся ситуации самим хозяйствующим субъектам. Но прислушиваются ли к голосу разума белорусские власти?

Наталья Макушина, «Немецкая волна»