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Посольство России назвало новые санкции США «драконовскими»

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  • 9.08.2018, 8:15
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Российские дипломаты занервничали из-за ограничительных мер, связанных с применением «Новичка».

В сообщении российского диппредставительства в США, которое опубликовано в социальной сети Facebook, указывается, что представители Соединенных Штатов проинформировали о новых «драконовских санкциях», связанных с обвинениями в адрес Москвы в использовании «Новичка», сообщает rbc.ru.

В посольстве указали, что «американская сторона отказалась отвечать на последующие вопросы», объяснив это тем, что информация засекречена.

«Нам сказали, что у США достаточно информации, чтобы сделать вывод о том, что «Россия виновата»», - подчеркнули в посольстве.

Вечером 8 августа Госдеп США объявил о том, что в районе 22 августа в отношении России будет введен пакет санкций, предусмотренный законом 1991 года о противодействии странам, применяющим химическое и биологическое оружие. Этот пакет ограничивает экспорт продукции двойного назначения. Закон 1991 года предусматривает, что если страна в течение следующих трех месяцев не откажется от применения химического оружия и не пустит к себе независимых наблюдателей, то в силу вступит второй пакет санкций. Он предусматривает снижение уровня дипотношений, минимизацию внешнеторговых связей, а также запрет авиакомпании («Аэрофлоту») на полеты в США.

Поводом для санкций называлась причастность России к делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.


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