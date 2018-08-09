Мать Коржича: Где же наш полковник, почему он ушел от ответственности? 12 9.08.2018, 8:25

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Светлана Коржич считает, что решение суда уже подготовлено, и будет бороться дальше.

Вчера началось судебное разбирательство по факту смерти солдата Александра Коржича. Уголовное дело насчитывает 50 томов. Обвиняемых по делу трое, но статьи не те, которых ждали близкие погибшего, сообщает «Белсат».

Молодые, сильные, здоровые. Эти солдаты могли бы быть гордостью белорусской армии, однако они – показатели его позора. Столичный суд Московского района начал рассмотрение дела по факту смерти солдата Александра Коржича. Еще более 30 солдат проходят по делу в качестве потерпевших. На скамье подсудимых – сержанты.

«Задавала в Следственном комитете вопрос: а что, все другие ушли от ответственности? Где же тот наш полковник – председатель стражи Чернецкий – почему он ушел от ответственности? Объяснили мне: он отработанный материал. Это следователи сказали, а что мне с этого «отработанного материала»? Получит он пенсию тысячи полторы – и нормально. Будет еще работать в охране», – говорит Светлана Коржич, мать погибшего солдата.

Под судом только сержанты из третьей учебной танковой роты 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов, им от 20 до 23 лет. Евгения Барановского обвиняют по статьям «Получение взятки», «Злоупотребление властью» и «Кража». Антона Вяжевича и Егора Скуратовича судят за получение взяток и злоупотребление властью.

Сержанты брали взятки у солдат за разрешения пользоваться мобильными телефонами или сходить в магазин, забирали у солдат продукты, за отказ этим неуставным требованиям – избивали и издевались над солдатами. В том числе над Александром Коржичем. Согласно следствию, это и довело 21-летнего парня до самоубийства. Но близкие Александра в эту версию не верят. Его нашли в прошлом году в октябре со связанными ногами и майкой на голове.

«Они стараются меня убедить, что мой сын повесился сам!» – говорит Светлана Коржич. – Это набрасывается удавка сзади и человека душат. Это – удушение! Закрытая петля».

По делу проходит около 50 свидетелей, а уголовное дело насчитывает 50 томов.

«Обвинение предъявлено совсем не по тем статьям Уголовного кодекса, они должны быть существенно более серьезными, и здесь мы все убеждены в том, что от общественности скрываются факты убийства человека и применения в отношении него нечеловеческих отношений», – говорит правозащитник Андрей Бондаренко.

Сегодня первый день суда, после него и по результатам следствия мать умершего солдата в восстановление справедливости не верит.

«Я думаю, что решение суда уже предварительно подготовлено. Я ничего нового не жду, но я буду еще жаловаться дальше», – добавляет Светлана Коржич.

Умершего в армии солдата не вернуть, но наказать виновных необходимо для молодых людей, которые сейчас служат, и тех, кто будет нести службу, чтобы трагедия ни с кем из них больше не повторилось.