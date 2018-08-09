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Вышли на свободу все задержанные сотрудники Realt.by

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  • 9.08.2018, 8:53
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Журналистов допрашивали по «делу БелТА».

Выпустили всех сотрудников портала Realt.by. Как сообщает Радио Свобода, вчера вечером после допроса в Следственном комитете на свободу вышли журналисты Игорь Хмара, Мария Сорока, Елена Масловская и Владислав Кулецкий. Все они под подпиской о неразглашении.

Вчера утром их задержали по известному "делу БелТА" и отвезли на допрос. Из офиса компании забрали всю компьютерную технику.

Также вчера задержали журналистов Алексея Жукова и Павлюка Быковского, которым позже дали статус подозреваемых в деле о "незаконном доступе" к платной подписке информационного агентства БелТА. Быковского и Жукова арестовали на трое суток.

В редакции газета "Культура" прошел обыск. Такие же следственные действия продолжались в офисе tut.by, куда представители СК пришли вчера утром и арестовали нескольких сотрудников.


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