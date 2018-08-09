Три вопроса на границе пенсионного возраста 5 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

9.08.2018, 9:35

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Антон Орехъ

Напишите все так, чтобы граждане не сумели даже до конца его дочитать!

Дело тухлее, чем я предполагал. А предполагал я, что никакого пенсионного референдума не будет. Потому что обсуждать здесь нечего и не для того повышают возраст заслуженного отдыха, чтобы еще устраивать какие-то голосования. Не для того депутаты провели первое чтение, чтобы потом всё скомкать и спустить в канаву фарфоровым экспрессом.

Да и вообще! Ясно же, как проголосуют люди по этому вопросу. И чтобы получить нужный результат, власти придется вынуть из урн все бюллетени, сжечь их и запихнуть новые — с правильными галочками. Никакого другого способа добиться результата — нет. В России нет и такого количество дворников, почтальонов и героев водоканала, чтобы дать столько карусельщиков. В России нет такого количества автобусов, чтобы возить по участкам это шапито.

Я был уверен, что Избирком не одобрит никакую формулировку вопроса – как не переставляй слова местами. Но я в очередной раз ошибся. Значит, дело настолько серьезно, что сразу послать вас на три буквы власть не решилась. Впрочем, я же думал, что и Путин ничего не скажет про пенсионную реформу – а Путин сказал. Не пойми что – но сказал. Ответ Путина, к слову, очень похож на те формулировки вопросов, которые предложили инициативные группы. И это неспроста. Случайно что ли вопросы приняли от людей, которых знают только их соседи по подъезду? И еще от «Справедливой России», которая сама состоит из соседей по подъезду и членов их семей?

Не надо отчаиваться! Надо помнить, что народ не так глуп, как кажется – он гораздо глупее! Сформулируйте вопрос так, чтобы граждане не сумели даже до конца его дочитать! Чтобы у них башка распухла на второй строке. Чтобы в момент истины они просто вспомнили, что им приказывал телевизор и проголосовали незнамо как. Впереди, конечно, еще сбор подписей и затею можно подрубить и на этом этапе. И вообще есть пока возможности для маневра. Но я бы все-таки поработал получше над формулировкой плебисцита. А вдруг люди несмотря ни на что сумеют разобраться в том, что их спрашивают и проголосуют против повышения?

Я, конечно, не «Справедливая Россия», но по русскому языку тоже немножко овладеваю. Итак: «Поддерживаете ли вы то, что не согласны с тем, что тот возраст, который у вас был, таким уже не будет и все мы не молодеем? Да или нет?» Или такой вариант: «Вы против того, чтобы поддержать то, что согласно действующему законодательству страховое покрытие накопительного обеспечения по старости не нуждается в повышении при наличии очевидных признаков старения? Нет или да?». А группа инициаторов с Алтая вообще должна принести на участки флайеры на бесплатную баночку меда. Потому что в алтайском меду – секрет долголетия и регулярное употребление данного продукта приведет вас к практическом бессмертию, и вы забудете про свой возраст, а на все вопросы дадите утвердительный ответ!

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»