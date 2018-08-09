Трамп получит право автоматически вводить санкции против других стран
- 9.08.2018, 9:18
Реакция США на вмешательство в выборы будет молниеносной.
В Белом доме ведется работа над указом, который позволил бы президенту США Дональду Трампу вводить санкции против стран, которые вмешиваются в американские выборы, сообщает The Washington Post со ссылкой на проект документа.
В восьмистраничном документе говорится, что президент сможет вводить санкции в отношении десяти из 30 крупнейших компаний в стране, чье правительство вмешалось в избирательный процесс в США.
Собеседник в Белом доме заявил, что положения в приказе еще могут измениться.
Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с официальной Москвой.
Российские власти отрицают вовлеченность во внутренние дела Соединенных Штатов. Сам Дональд Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Российской Федерацией.
В ЦРУ полагают, что следующее крупное вмешательство РФ запланировано на ноябрь 2018 года, когда в США состоятся выборы в Конгресс.