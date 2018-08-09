Матч Азаренко против Конты на турнире в Монреале был остановлен и отложен 9.08.2018, 9:51

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

Поединок остановили во втором сете из-за дождя.

Матч белоруски Виктории Азаренко против британки Йоханны Конты во 2-м круге турнира серии «Премьер» «Роджерс Кап» в Монреале не был доигран. Во втором сете поединок был остановлен из-за дождя при счете 6:3, 3:0 в пользу британки, сообщает tut.by.

Встреча между Викторией Азаренко (№ 95 рейтинга WTA) и Йоханной Контой (№ 43 WTA) будет доиграна сегодня не ранее чем в 19.30 по белорусскому времени.

Прежде соперницы встречались друг с другом дважды. В 2015 году в китайской Ухани победу одержала британка (6:4, 1:0, отказ Азаренко), а в 2016 году в американском Майами выиграла белоруска (6:4, 6:2).

В первом круге нынешнего турнира в Монреале с призовым фондом 2 837 000 долларов, который называют также открытым чемпионатом Канады, Йоханна Конта одолела 11-ю ракетку мира Елену Остапенко из Латвии — 6:7 (6:8), 6:1, 6:2, а на прошлой неделе на турнире в Сан-Хосе нанесла Серене Уильямс самое крупное поражение в карьере.

Тренером Йоханны Конты сейчас является бывший наставник Виктории Азаренко Майкл Джойс.

Выступление белоруски в Монреале было под вопросом после того, как на прошлой неделе Азаренко в слезах покинула корт в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе. Но Виктория восстановилась, и на старте открытого чемпионата Канады разгромила 59-ю ракетку мира Кристину Младенович из Франции.