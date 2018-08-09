Российский рубль рекордно обвалился после сообщения о новых санкциях США 6 9.08.2018, 9:54

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Курс российской валюты обновил двухлетний минимум.

Курс доллара к рублю вырос на торгах на Московской бирже до 65,69 руб., свидетельствуют данные торгов. Накануне, во вторник, он закрывал торги на отметке 63,49 руб. Курс евро впервые за три месяца (с 3 мая) поднялся выше 76 руб. и достиг отметки 76,26 руб., рост к закрытию предыдущих торгов составил 2,61 руб, сообщает РБК.

Заметное падение российской валюты началось в середине дня, тогда она снизилась по отношению к доллару до минимальных с апреля показателей, а к вечеру обвалилась до двухлетнего минимума.

В среду США объявили, что в конце августа введут новые санкции против России, заявив, что Москва нарушила международное право, применив отравляющее вещество «Новичок» в британском Солсбери. Ограничения коснутся экспорта в Россию связанных с нацбезопасностью электронных устройств двойного назначения и их компонентов.

Причиной падения рубля стали также попавшие ранее в СМИ детали американского законопроекта о новых санкциях против России. «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» предлагает объединить все американские ограничения против России в одну базу, создать специальный санкционный офис и признать Москву «спонсором терроризма».

Кроме рубля в среду дешевели также акции Сбербанка и ВТБ: американские сенаторы предлагают запретить операции в США этим организациям, а также ВЭБу, Промсвязьбанку, Россельхозбанку и Газпромбанку. Падение продемонстрировали и акции АФК «Система»: ранее Госдепартамент подтвердил, что изучает возможные санкции и против нее.