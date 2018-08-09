«Отдать жизнь за родину — это праздник» 2 9.08.2018, 9:59

Лариса Гениуш

Сегодня — день рождения Ларисы Гениуш.

Поэтесса и писательница, хранитель архива Белорусской Народной Республики происходила из старинного шляхетского православного рода Миклашевичей, сообщает телеграм-канал «Баста».

Родилась 9 августа 1910 года в семье зажиточных крестьян, вышла замуж по любви, уехала за мужем в Прагу. Там и узнала, как коммунисты обошлись на родине с ее семьей. Отца Ларисы Гениуш как богатого хозяина арестовали и расстреляли, мать с сестрами выслали в Северный Казахстан.

Потом – война, немецкая оккупация. Несмотря на настойчивые уговоры и обещания сделать ее «первой белорусского поэтессой», Лариса так и не согласилась во время войны выехать из Праги в Минск и участвовать в фашистской пропаганде.

В марте 1943 года Лариса Гениюш назначается генеральным секретарем правительства Белорусской Народной Республики. Она сохраняет и упорядочивает государственный архив, помогает эмигрантам, политическим беженцам и военнопленным.

Уже в 1945 году, после освобождения Праги от нацистов Гениушей пытались похитить прямо из квартиры, чтобы вывезти в СССР. Но на штурм не решились: в защиту собрались соседи. Еще несколько лет Гениуши жили спокойно. Арестовали их только в 1948 году.

Семью вывозят из Праги в Советский Союз. В минской тюрьме Ларису допрашивает сам министр госбезопасности БССР Цанава. Интересует его, в первую очередь архив БНР. В камере, в ожидании допроса и пыток, Лариса пишет: «Я не знала, что идти на смерть за Родину – это так празднично». Ответы на свои вопросы Цанава так и не получит.

7 февраля 1949 года Ларису и Ивана Гениюшей приговаривают к 25 годам лагерей. Заключенные называли стихи поэтессы «глюкозой», они помогали людям выжить. Супруги Гениюш выходят на свободу в 1956 году.

После освобождения Лариса поселилась на родине мужа в поселке Зельва Гродненской области. Всю оставшуюся жизнь Гениюши отказывались принять советское гражданство.

Почти десять лет после освобождения творчество поэтессы не было известно широкой аудитории. Впервые ее послелагерные стихи попали на страницы белорусских журналов в 1963 году. Вскоре, благодаря тогдашнему председателю Верховного Совета БССР Максиму Танку, был издан сборник «Невадам з Нёмана», который на общественных началах отредактировал Владимир Короткевич.

Тысячи белорусов приехали в Зельву в ареле 1983 проститься с Ларисой Гениуш. Ее похороны превратились в антисоветскую демонстрацию.

Генеральная прокуратура Беларуси отказала в реабилитации поэтессы.