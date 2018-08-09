Фотофакт: В Витебске поймали трехпудового сома 4 9.08.2018, 10:10

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Рыба «клюнула» на жареного воробья.

Ночью 7 августа в Витебске на Западной Двине выловили огромного сома — рыбаки уверяют, что его вес составил 48,6 килограмма, сообщают «Народные новости Витебска».

Снимки рыбака с трофеем в соцсети опубликовал витеблянин Вадим Чайка. Однако фото взвешивания рыбы нет, а при замере ее длины виден только хвост, который находится у отметки 180 сантиметров.

По уверению Вадима Чайки, сома поймали законным методом в Двине в черте города — огромная рыба клюнула на закидушку, которую наживили жареным воробьем. Вываживали трофей более часа, добавил Чайка.

Многие комментаторы поста в соцсети поставили под сомнение как саму возможность выловить такую рыбу в Западной Двине в Витебске, так и способ, каким добыли сома.