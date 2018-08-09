Брестский ликеро-водочный завод ездит на конкурс в оккупированный Крым 9.08.2018, 10:21

При этом продолжает поставлять свою продукцию в ЕС и Украину.

Руководство завода «Белалко» не видит ничего зазорного в том, чтобы ездить в оккупированный Крым и сотрудничать с организациями, в отношении которых действуют европейские и украинские санкции, передает «Белсат». Но при этом продолжает поставлять свою продукцию в ЕС и Украину.

Белорусские производители крепкого алкоголя съездили в аннексированный Крым

«Что ж, ялтинский «Золотой Грифон» завершился, и мы имеем на четыре повода для гордости больше, чем до его начала. Золотые медали – три, гран-при – один», – пишет «Белалко» на своих страницах в социальных сетях.

Представительницы «Белалко» с наградами конкурса алкогольной продукции «Золотой Грифон»

Представители завода участвовали в 38-м международном конкурсе алкогольной продукции «Золотой грифон». Его с 29 июля по 5 августа проводил в Ялте Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» российской академии наук и Союз виноделов Крыма. Это традиционный конкурс, который проводят более 30 лет подряд. До аннексии Крыма организатором была украинская сторона – Национальный институт винограда и вина «Магарач». После захвата полуострова это учреждение переименовали, а конкурс в настоящее время проходит под российским флагом.

В 2012 году на «Золотой Грифон» в украинскую Ялту приезжали представители девяти стран, в том числе Чехии, Молдовы, Франции. После аннексии и введения санкций ситуация изменилась – теперь в конкурсе принимают участие представители из Казахстана, Туркменистана и непризнанной Абхазии. А вместе с ними – представители Беларуси. После оккупации Крыма завод «Белалко» был постоянным участником конкурса и даже не скрывал этого.

«Белалко» не отвечает на неудобные вопросы

Журналисты использовали все возможные попытки получить у представителей «Белалко» комментарий, но не услышали даже отрицательного ответа, только полное игнорирование. Также предприятие поступает с комментариями пользователей в своих социальных сетях. Не было ответа и на вопрос: каким образом сотрудники компании оказались в Крыму. Попасть на полуостров легально и с территории Украины очень сложно. Второй путь – через Россию, что считается нарушением, и за это можно понести ответственность. Граждане, которые путешествуют таким образом, могут оказаться невъездными в Украину на три года и получить штраф до 390 рублей.

3 декабря 2013г года РПУП «Брестский ликеро-водочный завод» реорганизован в ОАО, а в июле 2015 года согласно указу Лукашенко №326 создан белорусский алкогольный холдинг. В состав холдинга входят 8 организаций, в том числе и «Белалко». Из отчета холдинга за 2017 год следует, что наибольший доход принесла поставка продукции в Россию, Латвию и Украину. Соответственно, украинский рынок очень важен и для «Белалко», но почему-то предприятие не боится его потерять.

«Это довольно опасная игра. Есть риск вызвать на себя ограничительные шаги со стороны Украины. «Белалко» может потерять больше, чем получить от участия в конкурсе. Похоже, что участие в конкурсе важно для них скорее по идеологическим, чем экономическим причинам, – говорит политолог Алесь Логвинец.

«Если украинские СМИ обратят внимание на эту историю, то экспорт может пострадать. Бизнес не любит скандалы. Импортеры могут отказаться от поставщика с плохой репутацией. Со стороны Украины могут быть использованы другие санкции к представителям «Белалко», которые ездили в Крым. К примеру, им могут запретить въезд в Украину», – считает волонтер компании помощи пострадавшим от войны в Украине Андрей Стрижак.

В Беларуси продолжают торговать крымским вином

Крымское вино урожая 2012 г, еще до российской аннексии

Тем временем белорусские торговые сетки продают фактически украденные у Украины вина. В прошлом году этим отличилась торговая сеть «Алми». Компания не дала никаких ответов на запросы, но сначала убрала российский флаг с витрины, а потом и собственно вино из Крыма. В этом году крымским вином с надписью на ценнике «Крым, Россия», в том числе изготовленным до 2014 года, торгует «Корона».