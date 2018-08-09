В Китае испытали гиперзвуковое оружие 9.08.2018, 10:35

Гиперзвуковой самолет способен достигать скорости, в шесть раз больше скорости звука.

Китай утверждает, что успешно испытал гиперзвуковой самолет, способный достигать скорости, в шесть раз больше скорости звука.

Это транспортное средство способно проникать сквозь системы противоракетной обороны США и может быть переоборудовано в ядерную боеголовку, сообщает Gizmodo (перевод - «Новое время»).

Гиперзвуковое транспортное средство, которое получило название Starry Sky-2 (или Star-2), было запущено 3 августа. После доставки на высоту 30 км при помощи многоступенчатой твердотопливной ракеты, гиперзвуковой самолет начал самостоятельный полет, достигая максимальной скорости в 6 Махов - в шесть раз больше скорости звука, что составляет около 7 344 км/ч.

Согласно заявлению, опубликованному государственной китайской академией аэрокосмической аэродинамики (CAAA), HGV поддерживал скорости выше 5,5 Маха в течение почти семи минут. Starry Sky-2, который разрабатывали почти три года, теперь является первым гиперзвуковым самолетом в Китае.

В ходе испытания гиперзвуковое транспортное средство произвело "маневры с большим углом поворота" и другие движения, сказали в CAAA. HGV приземлился самостоятельно, предоставив исследователям "эффективные" данные для дальнейшего тестирования.

В дополнение к тому, что он является первым гиперзвуковым самолетом в Китае, HGV также является первым волнолетным самолетом страны. Гиперзвуковые аппараты типа волнолетов имеют клиновидную носовую часть, которая увеличивает подъемную силу на сверхзвуковых скоростях, используя возникающие при полете ударные волны.

Назначение самолета официально не было названо, но, несомненно, он может использоваться в качестве военной техники. Китайские СМИ уверяют, что Starry Sky-2 может быть вооружен ядерной боеголовкой. Аппарат якобы преодолевает любую существующую систему противоракетной обороны благодаря высокой скорости и непредсказуемой траектории.