Александр Нойок: Знаю причину, по которой Милевский покинул «Динамо-Брест» 9.08.2018, 10:37

Александр Нойок

Из-за ухода футболиста переживала вся команда.

Украинский полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок, недавно перебравшийся в город над Бугом из минского «Динамо», рассказал FootBoom об Артеме Милевском и Диего Марадоне.

— Как проходит адаптация в новом клубе?

— В принципе, особой адаптации не было. Просто переехал на 350 километров из одной команды в другую. Естественно, немного переживал. Все-таки перешел из минского «Динамо» в «Динамо-Брест». Прошел уже почти месяц, как я в новой команде, и ничего, все нормально.

— Какие цели стоят на сезон?

— В третьем квалификационном раунде Лиги Европы у нас непростой соперник — кипрский «Аполлон». Кстати, в этой команде работает помощником главного тренера Константинос Макридис (играл в Украине за донецкий «Металлург»). Мы уже с ним списывались. На днях должны встретиться с президентом, который озвучит задачи на сезон. Думаю, что они будут максимальными.

— Сколько раз видел Марадону?

— Марадону видел два раза. Для меня это было чем-то невероятным. Я был таким счастливым! Никогда не помню себя таким. Как-то полгода назад гулял в Неаполе и даже представить не мог, что смогу когда-то его увидеть и взять автограф. Марадона после одного из матчей зашел к нам в раздевалку, давал советы. Это великий человек.

— По какой причине Милевский покинул «Динамо-Брест»?

— Возможно, не сошелся характером с главным тренером. Причину я знаю, но это нельзя говорить. С Артемом мы созвонились перед тем, как я должен был ехать в Брест. Он сказал: «Давай, братан, мы тебя ждем. Все будет нормально». Тем более я знал его раньше. Милевский — человек с добрым сердцем и большой душой. Когда я перешел в «Динамо», то первые две недели мы с ним вместе работали на тренировках. Все было отлично. Он помогал, чем мог: жильем, с адаптацией, показывал город. Никаких проблем вообще не было, но произошло то, что произошло. Мы всей командой переживали из-за ухода Милевского. Очень жаль, что так случилось, но уверен, что у него большое будущее. Даже не сомневаюсь в этом.