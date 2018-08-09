Фотофакт: в минском конфискате продают компьютер с наклейкой «Белсата» 2 9.08.2018, 10:49

2,510

Именно такие наклейки появились на технике оператора телеканала пока он сидел на Окрестина.

В магазине конфискованных товаров появился системный блок с наклейками «Белсата». Фото товара выложил в своем Facebook Вадим Волчек.

Как говорит оператор телеканала Александр Борозенко, у которого также изъяли технику после событий весны 2017 года, утверждает, что именно такие наклейки появились на его технике пока он сидел на Окрестина.

Оператор Александр Любенчук также говорил, что наклейки на технике появились именно после того, как силовики ворвались в офис «Белсата» с обыском. Тогда Александра закрыли на некоторое время в комнате, а когда выпустили и привели понятых, наклейки были на компьютерах.

Поэтому нельзя исключать, что именно их техника уже появилась в продаже в магазинах конфиската.

Напомним, что 31 марта 2017 года в минских офисах Белсата прошли обыски. Формальная причина обысков – «незаконное использование товарного знака». Было заведено уголовное дело. После разбирательств суд постановил конфисковать технику и приговорил операторов Александра Борозенко и Алексея Любенчука к большим штрафам.