Белорусский рубль «посыпался» вслед за российским 11 9.08.2018, 10:59

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Доллар и евро пошли вверх в самом начале торгов.

Белорусский рубль начал обесцениваться к доллару и евро вслед за российским. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро вырос на 2,46%, курс доллара – на 1,97%.

Торги на бирже еще идут, возможно, курс рубля упадет еще сильнее.

Напомним, что вечером в четверг, 9 августа, курс российского рубля на Московской бирже опустился до 76 рублей за евро и 65,5 рубля за доллар.

Колебания курса российской валюты произошли на фоне новостей о новых санкциях против России, подготовленных сенаторами Линдси Грэмом и Бобом Менендесом. Законопроект, уже внесенный в Конгресс США, предлагает не только запретить операции с российским госдолгом, но и заморозить в США активы ВЭБа, Сбербанка и ВТБ. Также в документе есть предложение рассмотреть вопрос о признании России «государством, спонсирующим терроризм».

По мнению аналитиков, если санкции в таком виде будут приняты, у российских госбанков возрастут издержки. Чтобы их восполнить, кредитным учреждениям придется переложить часть убытков на клиентов. В связи с этим услуги могут подорожать, а ставки по кредитам — вырасти.

C 22 августа США вводят в отношении России новые санкции из-за отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери.