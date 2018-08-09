Washington Post: США выдвинули ультиматум российской дипломатии 5 9.08.2018, 11:16

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Новые санкции коснутся дипломатических отношений с Россией.

США могут снизить уровень дипломатических отношений с Россией в рамках анонсированных новых санкций против России, сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновника Госдепа.

По словам представителя ведомства, если в течение трех месяцев Москва не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие и не согласится на допуск международных инспекторов, вступит в силу второй этап санкций, предусматривающий снижение уровня дипломатических отношений, сокращение до минимума взаимной торговли и запрет полета в США для российских авиалиний.

Американские ограничительные меры могут охватить 70% российской экономики и 40% рабочей силы.

Ранее сообщалось, что США приняли решение ввести против России новые санкции из-за атаки с применением нервно-паралитического вещества Новичок против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

В заявлении Вашингтон прямо обвинил Москву в применении запрещенного химического оружия против гражданина Британии Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Россия назвала новые американские санкции "драконовскими".