10 незабываемых хитов Уитни Хьюстон 1 9.08.2018, 11:23

Cамые яркие и глубокие песни в исполнении легендарной вокалистки.

Сегодня, 9 августа, известной американской поп-, соул- и ритм-энд-блюзовой певице Уитни Хьюстон исполнилось бы 55 лет, пишет nv.ua.

К творческой атмосфере Уитни Хьюстон привыкала с самого детства. Мать певицы, Сисси, и ее двоюродная сестра Дайон Уорвик были известными фигурами в мире ритм-энд-блюза, соул и госпел-музыки. Это не могло не повлиять на будущий жизненный путь самой Уитни.

В 11 лет будущая звезда начинает петь в младшем госпел-хоре баптистской Церкви новой надежды в Нью-Йорке, также Уитни часто ездит на гастроли с матерью, делая первые попытки в качестве артистки, выступает как бэк-вокалистка у Чаки Хан и снимается в подростковой рекламе.

В начале 1980-х годов Уитни Хьюстон уже имеет два контракта со звукозаписывающими компаниями. А в 1983 году заключает контракт с лейблом Arista Records.

Публикация от Whittney Liza Houston (@patriciadaza41) 8 Авг 2018 в 9:28 PDT

Мировая популярность приходит к Хьюстон после выхода фильма «Телохранитель» в 1992 году, где она сыграла одну из главных ролей и исполнила основные музыкальные партии. Хит Will Always Love You из фильма стал самым продаваемым синглом среди певиц в истории музыки и остается культовым по сей день.

За свою карьеру Уитни Хьюстон была удостоена более 400 наград, включая 7 статуэток Грэмми, 31 награду Billboard Music Award, 22 награды American Music Award, премию Эмми и много других.

К сожалению, 11 февраля 2012 года, накануне 54-й церемонии Грэмми, певица скончалась в гостиничном номере отеля Beverly Hilton. Церемония Грэмми в том году была посвящена артистке.

В день рождения Уитни Хьюстон журналисты вспоминают самые яркие и глубокие песни в исполнении легендарной вокалистки.

I Will Always Love You

I Have Nothing

Greatest Love Of All

I Wanna Dance With Somebody

Run To You

Queen Of The Night

I'm Your Baby Tonight

I'm Every Woman

Exhale

All The Man That I Need