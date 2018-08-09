Стало известно, во сколько обойдется ремонт просевшего моста на МКАД 5 9.08.2018, 11:28

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Ремонтировать мост будут до октября.

Восстановление просевшего моста на кольцевой в Лошице обойдется в 4−5 миллионов рублей, сообщил директор УП «Горавтомост» Валерий Уласевич.

1 августа в Лошице просел мост на развязке. Внутреннее кольцо МКАД закрыли для движения на этом участке. Здесь также изменились трассы автобусов, пишет tut.by.

— Мостовое сооружение на кольцевой в районе Лошицы было построено в 1985 году, спустя 16 лет реконструировано. В феврале-марте текущего года его обследовала специальная комиссия БелдорНИИ, в заключении которой сказано, что мост нуждается в капитальном ремонте. Специалисты также рекомендовали установить ограничительные знаки на проезд техники общей массой 15 тонн. Первого августа здесь лопнула одна из балок пролетного строения, в результате чего образовалась просадка, — рассказывает Уласевич.

— В выводах комиссии Мингорисполкома, обследовавшей строение, первопричиной произошедшего назван большегрузный транспорт, не соблюдавший ограничения. Напомню также, что МКАД была основательно модернизирована в 2002 году. Ее пропускная способность рассчитывалась на 50−60 тысяч автомобилей в сутки. Но с тех пор интенсивность движения возросла в 2,5−3 раза. К тому же просевший путепровод находится в промышленной зоне. Активные поэтапные работы по его восстановлению начались 6 августа. До 1 октября планируется демонтировать и заменить всю внутреннюю часть сооружения, в которую входит семь балок. Ориентировочная стоимость работ — 4−5 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета, — добавил он.